Silné bouřky ONLINE: Dva mrtví na Písecku, na muže spadl strom a hrozba povodní. Sledujte radar Blesku

Hasiči dnes v Křelovicích na Pelhřimovsku evakuují dětský tábor s 37 dětmi a 22 dospělými. Hrozí vzestup hladiny a rozlití řeky Trnavy. Děti se přesunou do tělocvičny základní školy v Červené Řečici. ČTK o tom informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Na táboře jsou mladší i starší děti. Mladším dětem do osmi let už dnes pobyt končí. „My jsme tam poslali dopravní automobil, ale většina těch dětí půjde společně s hasiči. My jim budeme hlavně přepravovat batůžky a věci, které by neunesly,“ řekla Musilová.