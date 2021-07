Společný projekt dvou amerických univerzit nabízí stimulátor, který bude ultralehký a zcela miniaturní. Energii bude získávat z vnější antény. Přístroj se navíc po 5-7 týdnech zcela »vsaje« do těla a stane se nedílnou součástí organismu.

Rozpustný a chytrý

Zatímco dnešní »budíky« je třeba zpod kůže odstranit chirurgicky, ty nové lze nastavit tak, aby se v okamžiku, kdy už je pacienti nepotřebují, během několika málo dní rozpustily. „Napájení z antény je stejná technologie, jaká je využita u chytrých mobilních telefonů,“ vysvětluje John Rogers, jeden z vedoucích projektu.

Vědce nejvíc těší, že se vyhnou traumatizujícímu chirurgickému zákroku na vyjmutí stimulátoru. „Sníží se riziko infekce a ubude jizev,“ říká Rogers. Právě infekce označil za veliký problém, který by nový hlídač srdce mohl odstranit. Navíc bude tak malý, že by mohl být do těla vložen skrz tepny, chirurgický zákrok by tak zcela odpadl. Zatím nicméně neproběhly testy na lidech a známa není ani cena nového stimulátoru.

