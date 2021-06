Prezident Miloš Zeman se kvůli invalidnímu vozíku do oblastí postižených tornádem na jihu Moravy vydat nemůže, proto tam vyslal svou dceru Kateřinu. „První“ dcera se svěřila portálu Herminapress, že navštívila obec Hrušky a v Hodoníně poničený domov seniorů. Není to poprvé, kdy Kateřina vyrazila na pomoc či podporu ve jménu nadace svého otce. Předtím podpořila například zdravotníky a sociální pracovníky v Královéhradeckém kraji dary v podobě dezinfekcí či roušek a letos už podruhé převzala záštitu nad projektem Anděl mezi zdravotníky.

Prezident poděkoval hasičům, vojákům a policistům, kteří zasahují na místech, které zničilo tornádo, a jak uvedl v pořadu Partie na CNN Prima News, v cestě na jižní Moravu mu zabránil invalidní vozík. Proto už v sobotu vyslal na místo svou dceru Kateřinu. „Ona sama chtěla jet, a dobře udělala. Věřím, že kdybych neměl invalidní vozík, tak bych tam určitě zajel já. Ale takhle bych se spíš pletl pod nohy těm, kdo budou organizovat záchranářské práce,“ doplnil prezident.

Kateřina Zemanová pobyla na Moravě krátce, vrátila se, aby podpořila zdravotníky na soustředění 2. ročníku projektu Anděl mezi zdravotníky, nad kterým převzala, již podruhé, záštitu. A nechala se nalíčit pro focení kalendáře.

Ve jménu Nadace Miloše Zemana již například rozdávala pomoc v podobě roušek a dezinfekce Královéhradeckém kraji, roušky, dezinfekci a injekční stříkačky předala také spolu s nynějším poradcem prezidenta Romanem Prymulou Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

I když se její otec vyjádřil, že se bojí jehel, Kateřina vyzvala všechny, aby se očkovali proti covidu-19. V dubnu prozradila, že celý proces očkování hodlá podstoupit v Česku, kde je momentálně na home office a podle svých slov vyvíjí mobilní aplikace.

Tornádo ONLINE: Obětí je i učitelka Marie, 115 domů k demolici, v Mikulčicích s nimi už začali

Video Zeman promluvil o tornádu na Hodonínsku. Připomněl ničivé povodně, s pomocí posílá dceru Kateřinu. - CNN Prima NEWS

O své návštěvě Moravy mluvila Kateřina Zemanová s portálem Herminapress.

„Navštívili jsme obec Hruška a Hodonín. Zjistili jsme si, co budou potřebovat, v každém tom místě byla jiná situace. V Hrušce bylo hodně dobrovolníků, dobrá organizace a už se opravovalo. Často už i odmítali dobrovolníky. To znamená, že jsme předali, co potřebovali a jeli do poničeného domu seniorů v Hodoníně. Naštěstí se nikomu z klientů nic nestalo, ale tam zase byla potřeba lidská síla. Ty potřeby se mění každým dnem,“ cituje Kateřinu Zemanovou portál. Zatímco portál uvádí její citace s chybou ve jméně obce, podle jiných zdrojů má Zemanová místopis srovnaný a ví, že byla v Hruškách.