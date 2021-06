„Dnes chodili po obci asi tři statici a značili domy. Musíme použít i psychologickou podporu, je to pro ně hrozný zážitek, nesmíří se s tím, že přijdou o svůj dům. Těch domů bude asi 200 až 300, které budeme muset bourat,“ popsala starostka v Událostech, komentářích na ČT.

„V noci na dnešek si většina lidí zajistila nocleh sama, asi dvacítce lidí jsme zajistili střechu nad hlavou ve sportovní hale. Dnes už pro ně máme domluvené jiné ubytování, další část lidí se mohla uchýlit k příbuzným,“ konstatovala starostka.

V Mikulčicích hlídalo přes noc asi 64 policistů. V místním kulturním domě se rozdává jídlo. Na místě pomáhají podle starostky také psychologové.

„Jsem optimista, pokud nemáme smrtelná zranění, věřím, že to zvládneme,“ dodala starostka Otáhalová v ČT.

V sobotu ráno má podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) zasednout krizový štáb kraje. Ten by měl řešit mimo jiné ubytování pro rodiny, z poničených domů.

„Volili by spíš ubytování v místě bydliště. Chtěli by být v blízkosti přátel, příbuzných a pomáhat,“ míní starostka, která ale zatím stejně jako hejtman není schopná odhadnout, pro kolik rodin bude potřeba náhradní ubytování a v jaké formě najít.

„Snažíme se najít ubytování v co nejbližší lokalitě. Máme nabídky i na dlouhodobé ubytování. Nejsme schopni hned říct, zda rodiny, které si zajistily dočasné ubytování, ho mají na den, dva, týden,“ dodal hejtman. Do zasažených vesnic by podle Grolicha měla navíc už zítra najet armáda s těžkou technikou.

Lidé v Mikulčicích pracovali celou noc. Zatímco v noci šlo hlavně o prohledávání sutin, dopoledne domy obcházeli statici a zjišťovali, které domy bude nutné strhnout. Odpoledne začalo odklízení suti.

„Je tu několik náklaďáků, odváží se suť, třídí se železo. Máme slíbený kamion plachet, kterými je potřeba domy zakrýt, aby při případném dalším dešti do nich ještě více nezateklo,“ uvedla Otáhalová.

Celá obec je momentálně bez elektřiny a podle starostky se to hned tak nejspíš nezmění. „Dopoledne tu byli lidé od eg.d a říkali, že to může trvat i týdny. Když se rozhlédnu kolem sebe, nevidím žádné dráty, žádné vedení, všechno je pryč. Nejprve musí obnovit dráty vysokého napětí mezi obcemi,“ podotkla.

Tornádo zdevastovalo Mikulčice. | ČTK / Deml Ondřej

Kromě obytných domů je zničené i Centrum denních služeb. Otevírali jej tu po rekonstrukci za 6,5 milionu korun minulé úterý, 15. června. Zůstaly z něj stát jen čtyři stěny. Poškozená je i škola, děti se do prázdnin už do budovy nevrátí. Naopak Slovanskému hradišti v Mikulčicích se zkáza vyhnula, řekla ČTK vedoucí Gabriela Dreslerová.

Poničený je i kulturní dům, má vyražené přední dveře a vybitá okna. Přesto právě tam funguje krizový štáb. „Naštěstí je teplo, tak chybějící okna nevadí. Večer jsme tam i shromažďovali zraněné, v celé obci jich bylo 17,“ dodala Otáhalová.