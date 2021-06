Houbaři v Česku toho letos na jaře nasbírali méně než obvykle. A o poradnu je stabilní zájem

Zájem o ústřední houbařskou poradnu v pražské Karmelitské ulici je stabilní. Ročně ji navštíví zhruba tisíc lidí. Letošní jaro bylo ale houbařsky slabší. ČTK to řekl předseda České mykologické společnosti (ČMS) Jaroslav Landa. ČMS poradnu provozuje. Podle Landy budou také brzy obnoveny naučné akce pro veřejnost přerušené kvůli pandemii. Česká mykologická společnost letos slaví 100 let od svého založení.

Landa uvedl, že organizace má nyní zhruba 1250 členů. Houbařská poradna v Karmelitské je pak otevřena třikrát týdně. Předseda řekl, že návštěvnost neovlivnil ani nástup a rozvoj internetu, za posledních 15 let se zvlášť nezměnila. „Ono je to trochu něco jiného,“ poznamenal Landa s tím, že za rok v ní určí několik tisíc hub. Návštěvník totiž málokdy přinese jen jeden úlovek.

Předseda poznamenal, že většina lidí chce sice vědět to, zda je houba jedlá, část však přivádí i hlubší přírodovědný zájem. Na dotaz, co lidé nosí nejčastěji, pak Landa uvedl, že na jaře to často byly čirůvka májovka a závojenka podtrnka. „To jsou takové první jarní houby, které rostou masově. Vzápětí začínají růst pečárky a u těch je i pečárka zápašná, která je jedovatá,“ popsal Landa. Podotkl, že letos začaly jarní houby růst později. „Nejméně tak o dva týdny, oproti tomu, co začínaly obvykle.“ Jaro tak podle něj bylo slabší. Poradna funguje v běžném režimu od května, několik měsíců lidé v Karmelitské houby jen zanechali a pak si je vyzvedli s odpověďmi.

Zatímco průzkumné vycházky členů společnosti pandemie příliš neovlivnila, neboť na ně chodí v malých počtech běžně, akce pro veřejnost teprve začnou. Landa řekl, že naučné vycházky směřují do míst, kde si lidé rozšíří znalosti o houbách a zároveň si je mohou i nasbírat - například do Divoké Šárky. „Z vycházek pro veřejnost děláme i záznam a lidé se mohou dozvědět, co se tam našlo,“ upozornil odborník.

Kam na houby v Praze?

V Praze podle experta hojně rostou houby v Klánovickém lese. Chodí se však i do Hostivaře, Krče, zmíněné Divoké Šárky a společnost často pořádá vycházky i v oboře Hvězda. „No a ještě ta část na jihozápad. Třeba Zbraslav - Točná, nebo pak na druhé straně od Chuchelského háje na Radotín. Tam jsou zajímavé podmínky. Je tam vápenné podloží, což působí na růst jiných, zajímavých hub,“ zdůraznil Landa.

Společnost se kromě poradenství, průzkumných aktivit či vydávání časopisu podílí i na ochraně přírody. Landa uvedl, že mají dohodu s pražským magistrátem. „Takže od roku 2008 už jsme měli asi 10 až 12 vytipovaných lokalit, které pokaždé několik let po sobě navštěvujeme a dělá se přehled, co je tam cenného,“ popsal předseda.

Kombinací získávání dat o houbách a poskytování služby členům jsou pak mapky s informacemi o růstu hub, které dává společnost dohromady každý týden. „Poučuje nás to o tom, co nevíme ohledně toho, na co houby reagují. My víme, že reagují na vlhko a teplo, ale jak rychle a na co dalšího...,“ poznamenal Landa. „Zveřejňujeme to našim účastníkům. V pondělí je požádáme o informace, jak to vypadalo o víkendu, a ve středu vydáme mapku. Pro ně je to služba a pro nás výhoda, že to mají v rámci členství,“ uzavřel Landa. Standardní cena členství je 150 korun na rok, senioři a studenti zaplatí polovinu.