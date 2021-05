Propojení odborné erudice, občanské angažovanosti a neutuchající potřeby pomáhat druhým oceňují přátelé a kolegové na Jiřině Šiklové, která v sobotu zemřela ve věku 85 let. Jako socioložka řešila důležité problémy každodenního života, jako jedna z prvních prosazovala v Česku principy genderových studií a jako kamarádka se starala o problémy svých blízkých do posledních dnů svého života.

„Jiřina Šiklová byla moje milá feministka. Mluvila od plic, říkala do očí a bez obalu co si myslí, byla statečná a neuvěřitelně činorodá. Dokázala přiznat i svoje chyby. Vždy byla ochotná se angažovat pro dobré věci. A že jich bylo!“ napsal někdejší chartista Daniel Kroupa na twitteru.

Desítky let se s Šiklovou znal historik Vilém Prečan, který v druhé polovině 80. let vedl Československé dokumentační středisko nezávislé literatury v bavorském Scheinfeldu. Středisko založili v 80. letech čeští intelektuálové v exilu a v jeho archivech jsou četné materiály týkající se činnosti exilu i domácího disentu v době totality. Signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová pašovala samizdatové texty z Československa právě do tohoto centra.

„Vždycky jsem říkal, že Jiřina je nejlepší ženská mého života - i když bychom spolu asi nemohli žít ani den,“ uvedl. „Byla jedním z nejskvělejších lidí našeho života, byla obětavá a nikdy nemyslela na sebe. Vždycky myslela na to, co je třeba udělat pro druhé lidi, byla obětavá do krajnosti,“ řekl Prečan.

„V posledních letech pořád obvolávala své známé a ptala se: žiješ, chlapečku, potřebuješ něco? Tenhle instinkt v ní byl nejsilnější,“ vzpomíná na svou souputnici někdejší český premiér a předseda Senátu Petr Pithart. se Šiklovou se znali přes 60 let. „Často jsme dělali spolu leccos, co už dneska je nesrozumitelné nebo málo srozumitelné,“ uvedl Pithart s odkazem na doby nesvobody a disentu, kdy společně distribuovali do vlasti zahraniční i exilové knihy.

Jiřina Šiklová v roce 1965 na FF UK v roce 1965 spoluzakládala Katedru sociologie a když se na školu mohla po revoluci v roce 1989 vrátit, iniciovala založení Katedry sociální práce. „S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že dnes zemřela Jiřina Šiklová. Zůstane pro nás trvalým vzorem propojení odborné erudice a občanské angažovanosti,“ uvedla FF UK na sociálních sítích.

„V roce 1991 Jiřina Šiklová založila Gender Studies, protože jako socioložka si uvědomovala, že tento obor v ČR chybí, a že gender je důležitá sociální kategorie, která významně ovlivňuje životy lidí. Je mi velmi líto, že se nedočkala oslavy 30. výročí, které si připomeneme letos na podzim,“ řekla dnes ČTK ředitelka Gender Studies Helena Skálová.

„Po celou dobu existence Gender Studies s námi zůstala v kontaktu, i když aktivní působení předala mladším generacím. Sledovala nás zpovzdálí, ale stále tu byla se svou osobitou životní moudrosti a velkým srdcem. Svým odkazem bude stále s námi,“ uvedla Skálová.

„Na její roli v české sociologii vidím dva obrovské přínosy. Jednak je určitě jedna z prvních, která i v dobách, kdy se to vlastně nesmělo, poměrně jasně ukázala, že je potřeba slyšet ženský hlas a že genderová problematika je něco, co je důležité,“ řekl ČTK sociolog Petr Soukup, který působí na Fakultě sociálních věd UK. Druhý důležitý moment pro něj je ten, že Šiklová byla „socioložkou žitého života“. „Prostě řešila ty běžné a důležité problémy a snažila se, aby sociologie pomáhala,“ dodal.