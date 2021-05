Za oleje běžně používané při vaření si lidé dost možná budou muset připlatit. Tedy pokud už tak nečiní. Trh s olejninami během letošního jara zasáhl výrazný růst cen, rekordy hlásí jak řepkový, tak slunečnicový olej, obojí hlavní složky smažení v českých domácnostech. Rapidně vyskočila ale i hodnota palmového oleje, který je pro změnu důležitým komponentem průmyslové výroby potravin, a roste rovněž cena sójového oleje. Jen tak se to navíc nezmění.

Český Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) podotýká, že situace v dodávkách na mezinárodním trhu s olejnatými semeny, které mají většinou pevné ceny, je napjatá. To způsobilo zdražování. „V dubnu dosáhly ceny rostlinných olejů nejvyšší úrovně od roku 1995,“ uvádí svaz s odkazem na německou Unii pro propagaci rostlinných olejů a bílkovin (UFOP). U každé jedné rostliny jsou přitom tržní nuance odlišné, proto se na ně podíváme jednotlivě.

Řepkový olej

Cena řepky se na pařížské burze MATIF dostala na konci dubna na 17 685 korun za tunu. To je dosavadní rekord. Důvodem je snižování plochy, na které se surovina pěstuje, a velký zájem Činy o její nákup, obliba rostliny se nicméně zvedá celosvětová.

K lehkému útlumu pěstování dochází i v Česku, jen za poslední tři roky se plocha zmenšila o 11 procent. Navíc je letos očekávaná nižší úroda, a to i ve Francii, největším evropském producentovi této olejniny. Když k tomu připočítáme pokračující povinnost přimíchávat biopaliva do benzínu a nafty, kdy řepka je častou složkou, to vše nevyhnutelně vede k tomu, že komodita se nachází na hraně nedostatku, což nemůže skončit jinak než zdražováním.

Podle SPZO, respektive UFOP, ale aktuální cenový vývoj může být pozitivní. „Zejména u řepky zřejmě povede vzhledem k cenově výhodným stimulům k ekonomicky optimálnímu plánování střídání plodin,“ podotýká svaz. Co se týče koncových spotřebitelů, prezident Agrární komory ČR Jan Doležal už pro ČTK potvrdil, že růst cen povede k tomu, že lidé si zřejmě za řepkový olej v obchodech připlatí.

Slunečnicový a sójový olej

Svaz uvádí, že slunečnicový olej byl na burze ARA na konci dubna oceněn na 1 341 euro za tunu. To je více než dvojnásobný růst oproti loňskému roku. „Důvodem je hlavně omezené zásobování surovinou v EU ze strany Ukrajiny a Ruska. To omezuje zpracování a následně i dostupnost tohoto oleje,“ píše SPZO.

Podobně je na tom sójový olej, který s hodnotou 1 245 euro za tunu stál dvakrát tolik, co loni. Experti se domnívají, že nárůst způsobila obava z adekvátní nabídky surovin. „Nejprve došlo ke zpoždění sklizně sójových bobů v Brazílii. Poté obavy z odhadu výměry sójových bobů v USA v roce 2021 vedly k vyšším cenám. Živá poptávka v Číně navíc také poskytovala impulsy pro zvyšování cen,“ vysvětluje český Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Palmový olej

Úplně nejdramatičtější je situace u palmového oleje. Jeho cena vyrostla o celých 121 procent na 1 055 euro za tunu. V tomto případě vysvětlení částečně vězí v pandemii – přední producent, Malajsie, nemá kvůli koronaviru dostatek pracovní síly na péči o palmové plantáže.

„Své odhady produkce na rok 2021 jsem musel snížit z 20 milionů tun na 19,6 milionů tun u Malajsie a ze 49 milionů tun na 48 milionů tun u Indonésie,“ popsal pro agenturu Reuters analytik Dorab Mistry. Podle něj se letošní světové dodávky palmového oleje zvýší o 3 miliony tun oproti loňskému roku, kdy se propadly o 2,5 milionů tun. Nárůst tedy není příliš vysoký, proto se neočekává, že by cena šla výrazně dolů, dodal další analytik Tohmas Mielke.

Palmový olej sice většina z Čechů v kuchyni vedle slunečnicového a řepkového nemá, jde ale o jeden z nejpoužívanějších a nejlevnějších olejů na světě. Díky svým příznivým technologickým vlastnostem se přidává do široké škály průmyslových potravin, počínaje čokoládou, konče instantními polévkami. Ale třeba i do dekorativní kosmetiky, mýdel nebo biopaliv.

Ceny všeho tohoto spotřebního zboží mohou vyrůst, a to i proto, že zdražují oleje obecně, takže není možné místo palmového oleje sáhnout po nějaké alternativě. „Vysoké ceny ovlivní krátkodobě hlavně náklady výrobců rychle se měnícího spotřebního zboží,“ uvedl pro agenturu Bloomberg makléř Marcello Cultrera.

Letos asi žádné zlevňovaní

Tento stav může trvat i celý letošní rok. „Globální průmysl rostlinných olejů a tuků zaznamenal za poslední rok nejprudší inflaci ze všech zemědělských komodit a cenový růst nevykazuje žádné signály zpomalení v blízké budoucnosti,“ přidala výhled společnost S&P Global Platts.