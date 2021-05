Mejdan u Duky: Šéf Zemanovy ochranky vyfasoval pokutu jen za chybějící respirátor, na party byl prý pracovně

„Kázeňské řízení už proběhlo a bylo ukončené. Oba pánové byli shledáni vinnými ze spáchání přestupku a byl jim uložen peněžitý trest,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Rendlová. Výši trestu nicméně nechtěla komentovat. „To nikdy v kázeňském řízení neříkáme. Byla jim uložena sankce podle zákona,“ dodala mluvčí.

Setkání na Hradčanském náměstí prověřuje kvůli možnému nerespektování vládních opatření také pražská policie. Z její strany zatím nepřišel žádný posun. „Stále to prověřujeme,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Přímo v sídle pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky (78) se v úterý večer 27.4. slavilo. Vládním protikoronavirovým opatřením navzdory a tzv. pánu Bohu pod okny. Navzdory tomu, že Češi se měli tou dobou scházet nejlépe ve dvou a pořádání akcí nebylo povoleno. Mezi těmi, které odhalili fotografové Blesku, byl i velitel Hradní stráže Jaroslav Ackermann, šéf Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky Martin Baláž a jeho zástupce Radim Kincl.

„Jen největší furianti by si udělali mejdan,“ apeloval před dvěma týdny na veřejnost ministr zdravotnictví Petr Arenberger (62, za ANO). Jenže s tím si zřejmě hosté a přátelé kardiála Dominika Duky hlavu nelámali. „Byla to naše soukromá akce,“ řekl Blesku po chvilkovém zapírání »převozník pražský« Zdeněk Bergman. Ten vlastní společnost Pražské Benátky převážející turisty po Vltavě. Právě on byl jedním z těch, koho fotografové Blesku na pražských Hradčanech zachytili.