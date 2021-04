Už v dubnu minulého roku odpovědělo 88 % řidičů pro výzkum STEM/MARK, že si všimlo vzrůstající agresivity dalších účastníků silničního provozu. Podle odbornice je to odezva na současnou dobu, která ale trvá přes rok. "V podstatě mizí sociální kontakt a sociální cítění. Vcítění se do druhého, taková pospolitost lidí. V okamžiku, kdy mám ráda všechny ostatní, tak nemám důvod být vůči nim agresivní. Tady se však omezily kontakty na velmi úzký okruh osob, s nimiž jsou řidiči v kontaktu a na nichž jim záleží. Na ty ostatní řidičům nezbývá kapacita. Tohle je jedna z příčin, kdy přestáváme lidi na silnici vnímat jako naše partnery," vysvětlila psycholožka jeden z důvodů, proč se k sobě účastníci silničního provozu nechovají kolegiálně.

Agresivita se podle Rehnové může projevovat více způsoby. Lidé za volanty mohou být sobečtí a třeba i neúmyslně omezit nebo ohrozit další řidiče. "Nebo někdo udělal chybku, skutečně nechce a já už to vnímám, že to udělal schválně a chci mu to oplatit. Což je ta netolerance. Pak se to ale stupňuje až po fyzické akce. Začnu předjíždět, někoho těžce omezovat, vytlačovat někoho ke krajnici nebo přímo z vozovky. To už začíná být velmi nebezpečné, protože nikdy nevím, jak zareaguje ten chudák, jestli to zvládne, nelekne se nebo se nejedná o stejnou povahu, která se nedá. Jsou pak situace, kdy se ta agrese odehrává mimo vozidlo, kdy řidič vystoupí a jde si to fyzicky vyřídit. To už je hodně špatně a dít by se to nemělo," řekla Rehnová.

Já za to nemůžu

Podle průzkumu agentury STEM/MARK se pouhých 5 % respondentů považuje za agresivní, ale přitom většina považuje ostatní řidiče za agresivní. Tento rozpor vysvětluje dopravní psycholožka takto: "Oni nepovažují své agresivní chování za agresivní, protože v tu chvíli to bylo to nejlepší, co mohli udělat," říká odbornice s tím, že ti lidé za volantem si své počínání pak nějak omluví.

Pokud jsou lidé rozrušení, neměli by podle odbornice sedat za volant. Jak jinak předcházet agresivitě a nebezpečnému chování? "Chce to celkovou prevenci. Mít z něčeho radost, být spokojený s něčím a i když se aktuálně něco stane, co člověka rozčílí, tak hledat něco, co mám rád, co mě potěší, udělá mi radost. Určitě pomůže odpočívat a pokud to jde, tak jít i občas pěšky, sledovat provoz a vidět to i z druhé strany. Jsou chodci, kteří neví, co udělá řidič. Že to prostě nezadupne na místě a na druhou stranu jsou řidiči, kteří přes ten přechod asi často nepřejdou. Takže je to takové vystřídání," navrhuje, co by mohl řidič udělat. A s úsměvem dodává, že v autě určitě pomůže zanadávat si do palubní desky. Rozhodně ne směrem k agresorovi.