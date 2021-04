Zemřel Ivan M. Havel (†82). Bratra někdejšího prezidenta našli mrtvého ve vaně

Ivan M. Havel se narodil 11. října 1938. Vystudoval pražskou ČVUT, byl informatikem a vědeckým pracovníkem, ale také filozofem či šéfredaktorem časopisu Vesmír. Patřil mezi zakladatele Občanského fóra.

Byl ženatý s manželkou Dagmar Havlovou, rozenou Ilkovičovou. Z prvního manželství s Květou Havlovou měl syny Prokopa a Vojtěcha.

Žantovský: Byl to člověk bytostně nezlý

Ivan M. Havel dnes zemřel. Informaci Aktu.cz potvrdil i Michael Žantovský, šéf Knihovny Václava Havla. „Umřel Ivan Havel, člověk bytostně nezlý, vždy svůj a nápomocný druhým. Díky žes byl, Ivane,“ napsal na twitteru.

Havel se zabýval počítačovými vědami, umělou inteligencí, kognitivními vědami a s nimi spojenými filozofickými otázkami. Působil v akademické sféře, publikoval.

Záchranáři již nemohli pomoci

Výjezd záchranky ve Středočeském kraji bez upřesnění jména potvrdila i mluvčí.

„Záchranáři už muži nedokázali pomoci. Na místo byl přivolán koroner,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. S ohledem na pozůstalé a citlivost případu nechtěla další informace sdělovat.

Neměl pocit, že by žil ve stínu bratra

„Samozřejmě on je významnější z hlediska světového,“ říkal Ivan M. Havel o svém slavnějším bratrovi a někdejším prezidentovi pro Paměť národa.

„Snadno poznám, když se někdo ke mně chová tak až nápadně, že to vypadá, že se snaží nestrkat mě do toho stínu, a někdo mě do něj automaticky strká, jako samozřejmost, protože samozřejmě on je z hlediska světového významnější. Jsou k tomu různé postoje. Já jsem se nikdy necítil nějak poškozený, nejsem v tomto směru citlivý, nejsem nějak urážlivý,“ říkal Ivan Havel.

O prezidentství svého bratra dodával: „Samozřejmě jsem si všímal určitých jeho slabin. Na druhé straně i předností. Měl jsem a mám pocit dodnes, že tam trošku hrálo roli, možná podvědomou, že byl autorem svých divadelních her, ale nikoli režisérem. Vždy mu chyběla možnost dirigovat lidi, být režisérem přímo, a to se realizovalo v politice. On s chutí režíroval, rozhodoval, kdo s kým se kde setká, kdo bude pozván z ciziny, dalajlama, Gorbačov, papež… Měl to po stránce režijní velmi rozmyšlené. Ale nebyl ani odborník na politickou filozofii, což by mu asi moc nepomohlo, a, což mně někdy vadilo, uměl odhadnout lidi co do povahy, ale ne co do odbornosti. Považoval za odborníka kohokoliv, o kom věděl, že se něčím zabývá, a sám tomu nerozuměl. Já obvykle říkal: ,Kdyby se ukázal někdo, kdo se vyzná v žížalách, okamžitě ho udělá ministrem žížal.‘“

Vzpomínky na Hrádeček

Vzpomínal přitom i na časy strávené na Hrádečku. „Z Hrádečku se stal takový druhý Havlov, když už jsme na Havlov nemohli jezdit. Když bylo období nejrušnějšího života na Hrádečku, sedmdesátá léta, byl jsem zaměstnaný a málokdy jsem se tam octnul, občas na týden nebo na dva dny. Byla tam pohoda, bylo to v horách, odfiltrovaný od běžnýho života, i když pod stálým dohledem estébáků. Jeden čas si tam udělali takovou boudičku, které se říkalo lunochod, protože byl na pylonech,“ připomínal Havlův bratr.

„Tam se scházela dost zajímavá společnost. S tím, že na rozdíl od normální situace, jako je dnes, se lidi neohlašovali předem, že přijedou. Kdo se objevil, ten se objevil. Bratrovi to trochu i vadilo, když třeba psal, potřeboval se soustředit, a zrovna přišel nějaký kamarád a začal se s ním bavit. Byl tam trochu neklid. Jednu dobu dokonce utekl a najal si hotýlek v Českým Krumlově, aby mohl v naprostém klidu a izolaci něco napsat,“ říkal Ivan M. Havel.