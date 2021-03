Problémy kolem sčítání obyvatel jen zvýraznily dlouhodobé problémy státních institucí se spouštěním IT systémů. Přetížení systémů a přerušení na on-line sčítání obyvatel je podle nich překvapivé už jen s ohledem na to, že na přípravu byl dostatek času. Navíc jde v případě Českého statistického úřadu o instituci, která zodpovídá i za sčítání voleb.

Český statistický úřad eviduje k dnešnímu ránu 300.000 odeslaných formulářů pro sčítání obyvatel, řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Systém od sobotního večera funguje bez problémů.

V sobotu ráno však musel ČSÚ pozastavit elektronické sčítání. Důvodem bylo přetížení systému. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu. Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky.

„Po intenzivní reklamní kampani na sčítání lidí, která na nás vyskakovala v televizi i na internetu po mnoho týdnů, nevydržely servery ČSÚ nápor nadšených občanů v den spuštění sčítání. Je až s podivem, že instituce, která měla dostatek času na tvorbu a testování celého řešení, navíc instituce odpovědná za sčítání voleb, svoji úlohu nezvládla. Nemohou se vymlouvat na hackerský útok, protože by tím podlomili otázku regulérnosti sčítání voleb,“ uvedl IT expert ze společnosti AD24 Radek Šalomon. Dodal, že ČSÚ je tak další v řadě státních institucí, které v poslední době absolutně nezvládly spuštění veřejného IT systému. V této souvislosti zmínil elektronické dálniční známky nebo registraci na očkování.

ČSÚ v sobotu po 08:00 systém pozastavil a opět ho spustil po 17:00. Dílčí problémy zaznamenal úřad ještě zhruba do 20:00, kdy se některým lidem nedařilo odeslat již vyplněný formulář. Problémy byly způsobeny přetížením, kdy se po výpadku do systému přihlásilo mnoho lidí najednou, vysvětlil Rojíček. „Od té doby běží systém bez problémů,“ řekl předseda.

Podle Rojíčka byl sobotní výpadek vinou dodavatele. Ten má podle něj ve smlouvě sankci 20.000 Kč bez DPH za každých 15 minut nedostupnosti systému. Firma OKsystem, která je dodavatelem některých komponent celého systému, mimo jiné právě modulu pro vyplňování adres, v sobotu v prohlášení uvedla, že celý systém byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů.

Sčítání se prodlouží?

On-line sčítání lidu mělo podle původních plánů skončit 9. dubna. Rojíček ČTK řekl, že úřad jedná o prodloužení termínu, aby mohli formuláře on-line vyplnit všichni, kdo o to mají zájem.

Ti, kteří se nesečtou on-line, budou vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů.

Sobotní výpadek by měl předseda ČSÚ v pondělí vysvětlovat také na zasedání vlády. Premiér Andrej Babiš (za ANO) uvedl, že nefunkční elektronické sčítání lidu je odpovědností Rojíčka. Výpadek kritizovali i opoziční politici. Připomínali problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek.

Loužecký: Otázka je, jak proběhlo testování

I podle ředitele cloud služeb společnosti Algotech Petra Loužeckého by vytížení serverů či aplikace neměla být překvapením, jelikož sčítání je dlouhodobě připravovaná akce s masivní reklamní kampaní a očekávatelným počtem respondentů.

„Dnešní cloud technologie jsou schopné na vytížení dynamicky reagovat a přidávat na výkonu. Otázkou je, jak probíhal návrh a hlavně testování. Rozpočet celé akce sčítání by měl umožnit přípravu odpovídajícího prostředí z pohledu výkonu i bezpečnostních opatření,“ uvedl.

Podle ředitele společnosti Altron Martina Součka bylo již dříve u řady institucí vidět, že na digitalizaci stále ještě nejsou připraveny.

„Vzhledem k nedávné informaci o hrozbě kolapsu registrů se obávám možných komplikací, které mohou při sčítání lidu nastat,“ uvedl v pátek před zahájením sčítání. Proces digitalizace celé státní správy bude podle něj především jasnou strategii, která má přesah přes jedno volební období. „Digitalizace je pro budoucí fungování moderní společnosti nevyhnutelná a měla by být součástí hlavních priorit každé vlády,“ dodal.

Podle zprávy, kterou má vláda v pondělí projednat, jsou v kritickém stavu základní registry, které slouží k výměně dat mezi úřady. Mezi hlavní problémy patří podle ministerstva vnitra jejich nedostatečné financování, když chybí zhruba 750 milionů korun.