Smartwings udělaly klíčový krok k záchraně. Za obří úvěr jim bude ručit stát

Autor: ČTK, for -

Letecká společnost Smartwings získala úvěr za dvě miliardy korun, 80 procent z něj pokryje státní záruka. Úvěr poskytnou čtyři tuzemské banky. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze zajistí čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Uvedly to dnes aerolinky Smartwings. Celkové financování by tak mělo převýšit závazky společnosti, které jsou kolem 6,6 miliardy korun.

Další tuzemská letecká společnost ČSA, která je dceřinou firmou Smartwings, v minulých týdnech naopak kvůli dluhům skončila v úpadku.

Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové je úvěr přesně dvě miliardy korun. Upřesnila tak původní informaci serveru zdopravy.cz o částce 1,92 miliardy korun. Splatnost úvěru je šest let. Největší část poskytla UniCredit Bank, zapojily se také Komerční banka, ČSOB a Česká spořitelna. Většinu úvěru ovšem bude garantovat státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Smartwings za to státnímu podniku zaplatí 200 milionů korun.

Součástí transakce je podle Smartwings také dohodnutá podpora od českých akcionářů, zejména firmy Unimex Group. Společnost dále počítá s pomocí od leasingových společností a s postupující restrukturalizací podniku. To vše by mělo aerolinkám zajistit dalších pět miliard korun. Tyto zdroje by spolu s úvěrem měly převyšovat všechny závazky společnosti a zároveň vytvořit rezervu pro obnovování provozu.

„Jedná se klíčový milník pro společnost Smartwings po ročním boji s dopady pandemie koronaviru. Čerpání půjčky završuje proces moratoria a umožňuje Smartwings pokračovat v provozu v následujícím období. Vážíme si důvěry, kterou v této složité době v nás mají tuzemské banky ve spolupráci s EGAP,“ řekl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Krize donutila Smartwings už vloni k propouštění. Firmu opustilo 481 pracovníků, další odešli na neplacené volno. Dosud byla firma pod ochranným moratoriem, to dnes vypršelo.

Na státní záruky naopak nedosáhly ČSA. Společnost tak na rozdíl od mateřské firmy nedosáhla na komerční úvěr a soud na její vlastní návrh v závěru února zahájil insolvenční řízení. ČSA jsou nyní v úpadku, jejím insolvenčním správcem je společnost INSKOL z Karviné. Aerolinky dluží 1,8 miliardy korun, její vlastníci deklarovali snahu o její reorganizaci a záchranu.

Skupina Smartwings, do které patří i ČSA, v minulých týdnech a měsících žádala o pomoc stát, poukazuje přitom na pomoc aerolinkám v zahraničí. Letos navrhovala například zřízení kompenzačního programu v hodnotě půl miliardy korun za zrušené lety z loňského jara. Stát však speciální pomoc pro leteckého dopravce odmítl.

Smartwings a ČSA patří do skupiny Smartwings Group. Ta patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl ve skupině drží čínská investiční společnost Citic Europe.