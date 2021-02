Sparta bude ve vozovém parku využívat automobily od AAA AUTO

Novým partnerem ACS pro dálnici D1 a další komunikace, vedoucí do měst ligových a pohárových soupeřů, se stává společnost AURES Holdings se svými značkami AAA AUTO a Mototechna. Společnost v rámci partnerství zapůjčí klubu 25 automobilů značek Škoda, Ford, Kia a Hyundai v celkové hodnotě 20 milionů korun.

Významný hráč na českém trhu s automobily AURES Holdings se zařadí na třetí nejvyšší úroveň ve sponzorském portfoliu AC Sparta Praha.

„Tohoto partnerství si velmi vážíme. Lidé z klubu automobily denně využívají k práci. Cestujeme po celé republice k zápasům i na zahraniční soustředění. Využíváme navíc různé typy vozů: kustodi požadují hodně místa na vybavení pro hráče, potřebujeme i klasické osobní automobily. V tomto se naše potřeby prolínají se širokou nabídkou našeho nového oficiálního automobilového partnera,“ říká k čerstvě uzavřené spolupráci člen představenstva AC Sparta Praha a ředitel komerčního úseku Tomáš Křivda.

Pro zajímavost: nejdelší vzdálenost, kterou Sparta po dálnicích a silnicích urazí k ligovému utkání, měří 410 kilometrů. Taková je vzdálenost mezi Generali Česká pojišťovna Arenou na Letné a stadionem v Karviné. Naopak nejkratší cestu k venkovnímu utkání absolvují sparťané z Letné na Julisku (pokud je Dukla v nejvyšší soutěži). Tato vzdálenost měří pouze něco málo přes dva kilometry.

„Se sportovními kluby a sportovci spolupracujeme již řadu let. Fotbal je pro nás z hlediska marketingu velmi zajímavý, protože nám zajišťuje přímý a častý kontakt s našimi potencionálními zákazníky z řad fotbalových fanoušků. Věříme, že vývoj pandemie v blízké budoucnosti umožní opět přítomnost diváků přímo na zápasech ACS, kde pro ně budeme mít připravenu řadu aktivit,“ uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel společnosti AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. „Sparta patří mezi nejužší domácí fotbalovou elitu, proto máme zájem o dlouhodobou spolupráci, minimálně po dobu několika let. Věříme, že i v takto těžké době nám dává smysl do takového partnerství vstupovat,“ dodal Vaněček.

Skupina AURES Holdings působí na trhu již 29 let. Provozuje síť více než čtyř desítek poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu své existence obsloužila již přes 2,5 milionu zákazníků. Skupina ročně zobchoduje průměrně 80 000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Skupinu AURES Holdings vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.