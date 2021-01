Nehoda na Plzeňsku se stala mezi obcemi Šťáhlavy a Starý Plzenec. Zasahovaly u ní všechny složky IZS. „Z místa jsme transportovali ženu (67) a muže (68) se středně těžkými zraněními do fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Kvůli vyšetřování příčin nehody a práci záchranných složek byla v místě zastavená doprava. „Došlo i k menšímu úniku provozních kapalin,“ dodal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Kamiony zablokovaly D5

Doprava se zastavila i na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku, směr na Rozvadov je od 136. km až do 143. km uzavřený. Bouralo tu několik kamionů, na vozovce je vrstva sněhu.

„Řidič první nákladní soupravy nezvládl řízení a narazil do středových svodidel. Řidič další nákladní soupravy nezvládl řízení a narazil do přenosného dopravního značení upozorňujícího na předchozí dopravní nehodu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Dálnice stojí

Třetí řidič kamionu to nebrzdil, dostal smyk a narazil do předjížděné soupravy. „Poté ještě narazil do soupravy, která nabourala do dopravního značení, a do svodidel,“ doplnila Jiroušková.

Kamiony dálnici zablokovaly. Nehody jsou bez zranění, tvoří se ale kolony. Policisté budou z dálnice odklánět dopravu na 128. kilometru.

