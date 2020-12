Štír

Sice jste to neplánovali, ale láska se nedá předvídat. Nebojte se oslovit idola, kolem kterého už nějaký ten pátek kroužíte. Uvidíte, že se vám to nakonec vyplatí a užijete si společné chvíle plné něhy a romantiky. Však si to určitě zasloužíte.