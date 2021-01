Turisté a běžkaři dnes do 09:00 zcela zaplnili parkoviště na Šerlichu pod hřebenem Orlických hor. Policie dopravu řídí tak, aby zůstala průjezdná silnice z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří. Ve střediscích Krkonoš v Královéhradeckém kraji problémy s dopravou dnes ráno nebyly. ČTK to řekla mluvčí policie Eliška Majerová.