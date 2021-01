Mejstřík se narodil v roce 1952, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pak pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Po roce 1990 Mejstřík studoval na Londýnské ekonomické škole. Později se stal šéfem poradenské společnosti EEIP, v letech 2002 až 2007 zasedal v dozorčích radách několika krajských distributorů plynu, působil také dva roky jako předseda dozorčí rady ČSA.

Mejstřík také působil v Národní ekonomické radě vlády a od roku 2016 jako honorární konzul Jižní Koreje.

V době pandemie covidu-19 byl profesor Mejstřík členem ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu. Byl také členem expertní skupiny KoroNERV-20, která vznikla loni v březnu s cílem zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Jak uvedl portál časopisu Forbes, Mejstřík podlehl právě covidu-19.

Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na svém twitteru moderátor Václav Moravec. Sám prý zprávě odmítal uvěřit.

Koronavirus ONLINE: Blatný zmínil klíč pro návrat diváků na velké akce. A plné nemocnice v ČR

Zdrcený šéf banky i Kalousek

„Jsem zdrcen touto zprávou. Budu vzpomínat v dobrém na profesora Michala Mejstříka. Renesanční osobnost, expert a milý člověk. Těžko uvěřit, že není mezi námi,“ uvedl šéf Komerční banky Jan Juchelka.

„Michal?! V době naší vlády můj poradce, přítel, vzdělaný, slušný a chytrý chlap. Spolu Mirkem Zámečníkem skvělí kuchaři, kteří dobře věděli, že nezkažené jídlo je podmínkou nezkaženého přemýšlení… Dej mu Bůh věčný mír. Byla to opravdová osobnost,“ přidal vzpomínku šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„R.I.P. Pan profesor Mejstřík v první vlně radil Ústřednímu krizovému štábu, jak se vypořádat s ekonomickými dopady covidu. Je mi to moc líto,“ připojil kondolenci šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Video Blatný: Opatření se prodlužují do 22. ledna, antigenní testy budou i dál. Ministr nevyloučil zpřísnění - Blesk Zprávy / ČTK

Štědrodenní přání vystřídala lítost

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar jen hlesl: „Vůbec nevím, co mě to napadlo. Na Štědrý den jsem mu napsal, že mu děkuji za všechno, co pro nás v životě udělal... Je mi to strašně líto. Málokdo v mém profesním životě sehrál tak důležitou roli jako Michal.“

Video Rozhovor s Michalem Mejstříkem - INFO.CZ

Se vzpomínkou na Michala Mejstříka se přidávají další. Třeba vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). „Zpráva o úmrtí Michala Mejstříka mě velmi zasáhla. S panem profesorem jsem měla příležitost několikrát diskutovat o odborných tématech, a to vždy na korektní úrovni. Jeho blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedla.

Senátor a prezidentský kandidát Jiří Drahoš pak uvedl: „Velmi smutná zpráva. Profesor Michal Mejstřík pro mě byl jedním z nejrespektovanějších ekonomů, které naše země v poslední době měla. Čest jeho památce!“

Soustrast pozůstalým vyjádřila rovněž skupina KoroNERV-20. „Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Profesor Mejstřík byl úžasný člověk. Byl pro nás vším. Inspirací, motivací, rádcem i přítelem. Celý život všem ochotně pomáhal,“ stojí ve vyjádření zaslaném ČTK. Ekonomka Helena Horská, členka KoroNERV, na twitteru zmínila, že Mejstřík byl člověkem dobré vůle a aktivním členem skupiny KoroNERV, který neváhal ostatní krotit, ale i povzbuzovat v práci.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy, nynějšího člena pracovní skupiny NERV, je úmrtí Mejstříka velkou ztrátou pro českou ekonomickou obec. Dokázal podle něj jedinečným způsobem snoubit svět akademické ekonomie, včetně univerzitní výchovy budoucích generací ekonomů, se světem praktického hospodářského života, byznysu a ekonomické diplomacie. „Nepochybně byl jedním z otců moderní české ekonomie,“ uvedl Kovanda.

Na kolegu a přítele dnes vzpomněl při zahájení tiskové konference prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „Byl to velmi zdatný ekonom a skvělý organizátor, člen všech národních ekonomických rad vlády. Čest jeho památce,“ řekl.