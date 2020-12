Výjimečný rok letos zakončí i výjimečný astronomický jev. Na obloze se objeví skutečná Betlémská hvězda – biblická událost, o které vypráví Matoušovo evangelium. Nejde ovšem o kometu, jak by mohlo vyplývat z vánočních obrazů, ale vzácné sblížení Jupiteru a Saturna. Dochází k němu tak málo, že naposledy ho v této formě mohli vidět naši předkové před 397 lety. A znovu se objeví až v roce 2080. „Půjde o úkaz nikoliv století, ale staletí. Navíc letos o Vánocích,“ hodnotí událost tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.

Kometa, která proletěla nad Betlémem, zrovna když se narodil Ježíš Kristus. Motiv, který od počátku věků neodmyslitelně patří k Vánocům. Jako u každého příběhu, i u tohoto existuje zrnko pravdy – tehdy k mimořádnému astronomickému jevu skutečně došlo, jen to nebylo žádné těleso s dlouhým ohonem, které by zrovna putovalo oblohou. „Pravděpodobně to nebyla ani supernova v únoru roku 4 před naším letopočtem a ani Venuše jako třetí nejjasnější těleso na obloze,“ konstatuje Suchan.

Ve skutečnosti šlo zřejmě o sblížení dvou vesmírných gigantů. „Z hlediska samotného astronomického úkazu a symboliky to s největší pravděpodobností byla třikrát po sobě se opakující konjunkce Jupitera a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem. S tímto vysvětlením Betlémské hvězdy přišel před více než čtyřmi stoletími Johannes Kepler,“ vysvětluje astronom, jak to nejspíš bylo. O kometě se začalo hovořit až poté, co ji nakreslil italský malíř Giotto di Bondone ve 14. století. Toto zobrazení je tedy umělecká licence, nic jiného.

Přitom sblížení Jupiteru a Saturnu je mnohem vzácnější než případná kometa. A ještě třikrát po sobě. „Planety Jupiter a Saturn se díky perspektivě tehdy jevily po celý rok velmi blízko sebe a navíc v souhvězdí Ryb. Ryby jsou souhvězdím Židů, Saturn židovskou „hvězdou“ a Jupiter zase královskou. Matouš popisuje Betlémskou hvězdu jako „hvězdu na východě“, což této symbolice nahrává ještě víc a také odpovídá viditelnosti planet zejména v první půlce roku 7 před naším letopočtem. Obě planety jsou velmi jasné, zejména Jupiter,“ popisuje Suchan a přidává symboliku.

Důležité datum: Tři dny před Štědrým dnem

Tolik k výletu do historie. Ale proč se o tom bavit zrovna letos? Jednoduše proto, že v roce 2020 nás čeká podobná událost – Jupiter a Saturn se opět sblíží natolik, že na obloze uvidíme pověstnou Betlémskou hvězdu. Své putování největší planety Sluneční soustavy započaly již před nějakým časem, pozorovatelné jsou zhruba od léta. Od té doby je můžeme vidět den po dni stále více u sebe.

„Nyní se nacházejí zvečera nad jihozápadem. Jupiter je vpravo a je jasnější. Předehrou úkazu staletí bude setkání Měsíce s planetami Jupiter a Saturn ve večerních hodinách 16. a 17. prosince. To už planety budou velmi blízko sebe,“ říká Suchan.

Vrchol toho sblížení, odborně konjunkce, nastane přesně tři dny před Štědrým dnem, zrovna když bude začínat astronomická zima. „Na pondělí 21. prosince 2020 si určitě najděte nerušený výhled na jihozápadní obzor, bez jakýchkoliv překážek. Planety Jupiter a Saturn najdeme ten den za soumraku, okolo 17. hodiny, nízko nad jihozápadním obzorem ve velmi těsné blízkosti,“ radí astronom, kdy se na jev připravit. Podle něj bude obě planety dělit zhruba pětina průměru měsíčního úplňku.

„Pohled dalekohledem dokonce umožní spatřit obě planety i s jejich měsíci v zorném poli dalekohledu najednou, takže triedr s sebou,“ přidává další tip.

Suchan říká, že naposledy k takto těsnému sblížení Jupiteru a Saturna došlo v červenci roku 1623 a znova pravděpodobně nastane v březnu 2080. „Půjde tak o úkaz nikoliv století, ale staletí. Navíc letos o Vánocích. Vzpomeňte si pak na Betlémskou hvězdu,“ vyzývá astronom. Sice tato „hvězda“ nebude tak ohromná jako v dobách, o kterých hovoří biblické texty, ale zato bude těsnější.