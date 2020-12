Trump prý chystá „dáreček“ pro svého právníka. Udělí Giulianimu preventivní milost?

Americký prezident Donald Trump probíral se svým právníkem Rudolphem Giulianim možnost, že by mu před odchodem z funkce udělil preventivní milost. Deníku The New York Times (NYT) to řekly dvě nejmenované osoby obeznámené s obsahem rozhovorů, které prý pokračovaly i minulý týden. Giuliani na twitteru zprávu označil za lživou.