Na HIV již není směřována taková pozornost jako tomu bylo dříve a u veřejnosti se bohužel pozvolna vytrácí povědomí o prevenci. „Na HIV už se neumírá tak často jako v minulosti, ale je tu stále s námi,“ říká MUDr. David Jilich z AIDS centra Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce a doplňuje: „AIDS rozhodně není totéž co HIV, je to synonymum pro rozvinutou a pokročilou HIV infekci. Většina z pacientů nemá AIDS a nikdy ho mít nebude, a to díky včasnému odhalení infekce a léčbě. V České republice je kolem deseti procent pacientů s AIDS. Drtivá většina spadá do kategorie osob žijících s HIV.“

Největší problém: bezpříznakové období

Léčba HIV udělala v posledních desetiletích velký pokrok – jsou k dispozici vysoce účinné léky a především se změnil přístup k pacientům. Od roku 2015 platí celosvětový konsenzus, že léčba má být podávána ihned po stanovení diagnózy všem lidem bez ohledu na věk, zdravotní stav či délku probíhajícího onemocnění, což do té doby neplatilo. Díky tomu je přes 95 procent osob v současné době léčených.

„U HIV infekce je největším úskalím dlouhé bezpříznakové období. To znamená, že člověk, který je nakažený například rok, stále vypadá zdravě a cítí se tak. Může podstoupit běžná vyšetření, včetně krevních testů, a nic se nemusí prokázat. Pouze cílený krevní test odhalí HIV v jakémkoliv stadiu, případně potvrdí podezření. V krajním případě může být dotyčný člověk i deset let HIV pozitivní bez jakýchkoliv příznaků, přitom je infekční a může nakazit další osoby“, vysvětluje MUDr. David Jilich. Rozvoji infekce může zabránit včasné podání léků – antiretrovirotik. Pokud jsou léky podány včas, nakažená osoba může prožít stejně dlouhý a kvalitní život jako osoba bez HIV.

Diagnostikovaní pacienti se v České republice léčí v celkem osmi specializovaných HIV centrech. Největší z nich je právě v Nemocnici Na Bulovce. V současnosti má v péči více než 1700 pacientů. V Praze je další HIV centrum v Ústřední vojenské nemocnici, zbylá jsou v Hradci Králové, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni.

Kvůli covidu-19 se méně testuje

Nejvíce nově odhalených případů HIV infekce bylo v roce 2016 (286 případů), následující dva roky počty optimisticky klesaly, aby v loňském roce došlo ke stagnaci až nepatrnému vzestupu.

Kvůli pandemii koronaviru se v letošním roce testuje na HIV méně, což do určité míry zkreslí počet diagnostikovaných pacientů. Realita bude ovšem jiná. Odborníci přitom poukazují na potřebu testovat na HIV více bez ohledu na pandemii koronaviru, protože přibližně 30 procent z nových případů za rok není odhaleno včas.

HIV specialisté v mnoha evropských zemích prosadili testování na HIV u hospitalizovaných osob s podezřením na koronavirus, a to vzhledem k možné shodě klinických příznaků u některých plicních chorob, které postihují osoby s HIV. Je to nejen způsob, jak tyto nemoci odlišit, ale stejně tak i příležitost snížit počet osob s HIV, které by jinak testovány nebyly. Počet testů na HIV za rok, stejně jako procento pozdě odhalených osob ukazuje na nesprávné nastavení naší testovací praxe. Například u praktických lékařů je nabídka testování na HIV spíše výjimkou.

Lidé na HIV zapomínají

Nejvíce HIV pozitivních je v Praze, a to především ze sociologicko-ekonomických důvodů a také kvůli početné gay komunitě. Na druhé straně je povědomí o HIV infekci mezi homosexuály mnohem vyšší než u heterosexuálních párů. Průzkumy ukazují, že většina lidí už téměř na HIV zapomněla, nicméně každý, kdo měl za svůj život byť jediný rizikový pohlavní styk, může být ohrožen přenosem HIV a jiných pohlavně přenosných chorob. Je však důležité zdůraznit, že pokud je pacient s HIV dobře léčený, při běžném kontaktu není pro své okolí nijak nebezpečný.

Léčba za 400 milionů

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny, počet jejích klientů, u kterých lékaři diagnostikovali nákazu HIV, stále stoupá. V loňském roce jich bylo celkem 1 811, o téměř 27 % více než před pěti lety. Dvakrát rychleji přibylo nemocných mužů než žen. Pojišťovna vloni vydala na léčbu těchto pacientů téměř 400 milionů Kč.

Náklady na léčbu nemocných s HIV vzrostly během uplynulých pěti let o 54,5 %, tedy výrazně více, než by odpovídalo nárůstu počtu nemocných. Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta byly vloni 220 tisíc.

Infekce HIV se šíří všemi věkovými kategoriemi. Vloni bylo pozitivních 67 dětí do 19 let, nejstarší pacient překročil 90 let. Více než polovina nakažených, tj. 64 %, bylo ve věku mezi 30 a 49 lety.

Víte, že...

Z celkového počtu 3 462 HIV pozitivních pacientů v ČR bylo k říjnu letošního roku 85% mužů a 15% žen.

HIV pozitivních osob ve věku 50+ je u nás méně než v ostatních zemích světa.

Nejvíce nově odhalených HIV pozitivních osob je ve věku 30–40 let. Dříve to bylo v celé Evropě 25–35 let, a to včetně ČR.

Kam se jít otestovat?

Potřebné informace naleznete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice https://www.aids-hiv.cz/ a České společnosti AIDS pomoc http://www.aids-pomoc.cz. Důležité je o této problematice vzdělávat už děti ve školním věku.

Ten, kdo si myslí, že se mohl nakazit, by se měl nechat otestovat. Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Test může na žádost pacienta zajistit jeho praktický lékař, anebo lze využít anonymní testování, a to i v terénu, tzv. testovací checkpointy, podrobnosti naleznete například na webech https://www.hiv-testovani.cz/ nebo https://tadyted.com/. Výsledek testu bude znám nejpozději do 14 dnů. V některých případech pojišťovna testování hradí.