Při slavnostním ceremoniálu bylo na letišti oceněno několik stovek záchranářů a příslušníků bezpečnostních sborů za nasazení během jarního nouzového stavu. Další stovky lidí budou oceněny v neděli.

Letecké ukázky sledovaly v okolí stovky diváků roztroušené po skupinkách. Někteří si donesli židličky a dalekohledy. „Neřešili jsme žádné mimořádné události ani žádné komplikace v dopravě,“ řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Babiš: Na armádu spoléháme i při covidu

Za nasazení vojákům, policistům, hasičům, zdravotníkům a všem, kdo pomáhali v boji s covidem-19, poděkoval premiér Andrej Babiš (ANO).

„Covid jen potvrzuje to, co už dávno víme. V krizi se vždycky spoléháme na armádu, a to nejenom já, vláda, ale celá naše společnost. Všichni víme, že armáda nás nikdy nezklame,“ řekl premiér. V minulosti podle něj často armáda doplácela na finanční škrty, když bylo potřeba zalepovat díry v rozpočtu. „Dnes je tomu jinak. Víme, že armádu potřebujeme a že bez investic by se nám časem rozpadla,“ řekl Babiš.

Investice na obzoru?

Babiš uvedl, že nejdiskutovanější zakázkou pro armádu je v současnosti pořízení nových bojových vozidel pěchoty. Někteří z uchazečů o zakázku se představují i na Dnech NATO. „Jde o velkou investici, ale také o investici, která měla proběhnout už dávno,“ řekl premiér.

Podotkl, že také letouny Gripen slouží české armádě už 15 let a v roce 2027 vyprší jejich leasing. „Začíná být nejvyšší čas poohlížet se po tom, jak nadále zajišťovat suverenitu našeho vzdušného prostoru,“ uvedl Babiš.

Letecká show Šonky s Kardošem

Organizátoři Dnů NATO i přes ztíženou situaci připravili na každý den čtyři hodiny ukázek ve vzduchu i na zemi. Mezi nejatraktivnější patří simulování doplňování paliva za letu transportním letounem Airbus A400M Atlas německého letectva a dvojicí českých gripenů nebo společná show mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky a pilota stíhacího letounu Gripen Iva Kardoše. Se svými stroji létají jen pár metrů od sebe.

„Vysoká sledovanost přímých televizních přenosů v uplynulých letech byla hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v těchto složitých podmínkách akci uskutečnit, protože těch diváků bylo víc než návštěvníků,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Na akci se každoročně prezentují i zbrojařské firmy či firmy z bezpečnostního průmyslu. „Pro ně je to taky jedna z mála příležitostí v letošním roce se setkat. Takže i pro ně to má velký význam,“ řekl Pavlačík.

Bez amerického bombardéru

Tomáš Maruščák z tiskového oddělení generálního štábu řekl, že atmosféra z místa bude divákům u obrazovek chybět, snažili se ale pro ně vymyslet to nejlepší, co se dalo. „Máme tady různou armádní techniku, bavíme se asi o 140 kusech techniky, máme tady 400 vojáků. Snažíme se předvést, k čemu armáda je, chceme se prezentovat. Máme třeba kamery umístěné i na výstroji, na výzbroji,“ řekl Maruščák.

Dny NATO zpestří hromadný seskok českých a polských parašutistů i průlety letadel. Oproti původním plánům se jich ale nezúčastnil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress, který měl bez mezipřistání letět z USA. Nepřiletěl kvůli závadě na tankeru KC-135, který měl doplňovat palivo při letu. Mluvčí velvyslanectví USA Griffin Rozell uvedl, že bez podpory doplňování paliva nelze misi B-52 na dlouhé vzdálenosti bezpečně uskutečnit.

Novému českému letadlu ve vzduchu přál i Metnar

Společnost Aero Vodochody i ve vzduchu předvedla nový letoun L-39NG, který čerstvě splnil oficiální podmínky pro mezinárodní letový provoz a má certifikaci, jež je předpoklad dodávek zákazníkům. Dvoumístný proudový letoun L-39NG bude sloužit jako cvičný podzvukový letoun i jako lehký bitevník, má navázat na legendární stroj Aero L-39 Albatros.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že ministerstvo podporuje domácí obranný průmysl. „Popřeju tomuto letadlu, aby působilo ve všech možných armádách nejenom ve výcvikových platformách, ale potom i v dalších, které budou následovat. Jsem rád, že máme na co navázat, že v České republice máme tyto technologie, že máme tyto odborníky,“ řekl.

