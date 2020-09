Konečně! Česká televize se uráčila říct, jak to vidí s působením Světlany Witowské (47). Podle šéfa televize Petra Dvořáka (55) ji budou kvůli vztahu s exdiplomatem Petrem Kolářem (57) a hrozícímu střetu zájmů hlídat.

O něžném vztahu moderátorky s o deset let starším exdiplomatem, který je v současnosti blízkým spolupracovníkem možného prezidentského kandidáta Petra Pavla (58), jsme informovali na začátku prázdnin. A od doby se Blesk mimo jiné snažil z ČT vypáčit, zda působením Witowské v pořadu, kam si zve politiky, nedochází ke střetu zájmů. Mlčení až teď prolomil generální ředitel televize Dvořák.

Problém nevidí…

„Co se týče střetu zájmů, já tam žádný zásadní střet zájmů necítím, protože přítel Světlany Witowské není ani aktivní politik ani aktivní státní úředník,“ řekl Dvořák Blesku. Druhým dechem však dodal: „Pokud by se tahle situace změnila, pak to samozřejmě budeme řešit.“ Dlouholetá moderátorka Událostí na ČT se po dvou letech s pořadem rozloučila předminulou neděli. Teď ji mohou diváci vídat v pořadu Interview ČT24.

…ať rozhodnou jiní

„Já jsem si přechod do Interview přála a těším se na to. V ČT tedy zůstávám,“ komentovala to Witowská.

Jenže otázka možného střetu zájmů stále visí ve vzduchu. I v novém pořadu jsou totiž mezi hosty politici. Podle Dvořáka si však tyhle věci musí ohlídat redakce zpravodajství. „Oni musí přijít s návrhem, jakým způsobem budou vidět zapojení Světlany Witowské v rámci našeho vysílání,“ uzavřel.

Na křižovatce

„Stojím teď křižovatce, kam dál. Mám malého syna, kterému bych se chtěla víc věnovat. Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit,“ nastínila Witowská už v červnu pro Deník N svůj záměr „seknout“ celkově s prací v televizi.

Tedy krátce před tím, než ji fotografové Blesku načapali v jižních Čechách v něžném objetí s Kolářem. „Uvažuji o tom, jak ve svém životě dál, a nevím, co bude. Řeším spoustu dalších věcí, které jsou ale moje čistě soukromé,“ dodala moderátorka bez dalších podrobností.