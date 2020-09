Konec uchošťourů i plastových talířků se blíží. V červenci roku 2021 by měl v Česku začít platit zákon zakazující prodej a distribuci jednorázových plastů, jak informoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zdůrazňuje, že z pultů zmizí takové kusy plastu, které jsou ve světě nadužívané a které mohou mít ekologičtější verzi. V rozhovoru pro Blesk Zprávy uznal, že od Evropy je spíše jen gesto – hlavní znečišťovatelé jsou totiž asijské státy a Amerika. Nově budou mít zodpovědnost za odpad i výrobci.

„Nejsou to jenom uchošťoury nebo tyčky od balonku. Není to jen seznam zákazů. Představujeme různá ustanovení i omezení. Řada věcí totiž nemá úplně smysl – například když se jedno jablko balí samostatně do obalu,“ uvádí na okraj k novému zákonu o plastech a odpadu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zákon, který se odráží od odklepnuté směrnice EU, by měl vejít v účinnost v červenci v roce 2021. Do roku 2022 pak bude možný doprodej zásob. Zákon přináší řadu změn pro spotřebitele, ale i pro poskytovatele služeb.

„Není to boj proti plastům, i když se stal naším univerzálním nepřítelem. Je to boj proti nadužívání jednorázových plastů,“ zdůrazňuje Brabec. Právě věci jako uchošťoury, plastové kelímky nebo talíře jsou odpadem, který nejvíce zahlcuje životní prostředí. „Budou zakázány i proto, že mohou mít ekologičtější verzi,“ dodává ministr k zákonu, který se podle něj v úterý dostane do připomínkového řízení.

Na vložkách bude varování, na lahvích speciální víčko

Část zákona, která zakáže výrobu a distribuci jednorázových plastů, jako je právě uchošťour, je lidem dobře známá. „Platí to jako obecný zákaz. Nelze si tak kupříkladu dovést tyto věci ze zahraničí, kde se nadále mohou vyrábět,“ poznamenal pro Blesk Zprávy Brabec.

Novela ale rovněž obsahuje i seznam doporučení a nových regulí, především pak pro výrobce. Nově budou muset například označovat dámské vložky a tampony, tabákové výrobky a různé nádoby doporučením, jak s obalem zacházet a kde jej zlikvidovat.

Nově se také budou muset víčka připevňovat na obaly od mléka, džusu, piva či vína tak, aby na něm vydržela a nestávala se tak náhodným a nechtěným obyvatelem přírody.

„Od Evropy je to gesto, sami Zemi nezachráníme“

Směrnice EU chce do roku 2025 dosáhnout mimo jiné toho, aby se oddělil sběr nápojových lahví. Od roku 2030 by se pak mělo více než 30 procent lahví poctivě recyklovat. Ale právě tady narážíme na kámen úrazu. Evropská unie je totiž v recyklování přeborník, skvělým příkladem jde právě i ČR. Největším znečišťovatelem jsou asijské státy.

„Je opravdu faktem, že odpady EU zamořují moře plastem jen v jednotkách procent. Oproti tomu asijské státy přispívají zamořením přes 80 procent,“ odtušil Brabec pro Blesk Zprávy na dotaz, čím tyto regule světu prospějí.

„Sami Zemi nezachráníme, to ale neznamená, že si řekneme ‚Děláme dost‘. Měli bychom jít příkladem pro ostatní státy a předávat své zkušenosti do zahraničí. Je to od nás gesto,“ pokračoval ministr na dotaz Blesk Zpráv, proč by se mělo lidem v EU zakazovat užívání jednorázových plastů – především pak, když nejsme hlavní znečišťovatelé.

Brabec: Zákon není o zákazech, ale o zodpovědnosti lidí.

„Češi mají světový systém třídění. Byli jsme s ním v Laosu, v Izraeli (…) Jdeme svým příkladem a je vidět, že to umíme, a jsem na to hrdý. Je to náš globální přínos, ale prostě se musí změnit spotřebitelské chování nejlidnatějších zemí světa,“ dodává ministr.

Ministr uznal, že nejhorší scenerie jsou na plážích, nikoliv tolik v české a evropské přírodě. „Nutno ale říci, že už i svět se záplavou odpadu něco dělá. Přeci jenom jim i přestali jezdit turisté, protože nechtějí ležet na pláži plné odpadků. Zajímá se aktivně třeba Izrael nebo Indonésie,“ uvedl. Poznamenal k tomu ale to, že v oceánu nadále plavou ostrovy odpadků velkých jako Německo.

Smetiště místo pláže

Za vajgly se musí platit

Právě osvěta lidí z celého světa je nyní primární v boji proti odpadu. Tu by měli přinášet i samotní výrobci. Kromě již zmíněného „varování“ na hygienických potřebách budou mít nově i povinnost přispívat na úklid odpadu.

Výše finanční výpomoci se pak bude podle Brabce velice těžko určovat. Přeci jenom se budou firmy handrkovat, kdo znečišťuje více a proč. Od roku 2023 už povinnost padne na výrobce tabákových výrobků, především pak kvůli zamořování světa „vajgly“ a filtry.

Některé firmy už se snaží změnit i před samotným uvedením zákona v platnost. Na víčkách už například zapracovala i mlékárna Hollandia, která se je snaží plně vyřadit. Uvádí, že tím ušetří až 20 tun odpadu ročně.

Kontrolovat dodržování povinností daných zákonem by podle návrhu ministerstva měly Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice či Česká inspekce životního prostředí.