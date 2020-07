Výjimečné odhalení se podařilo při konzervaci dětských bot obětí nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi: v jedné z nich se našel rukou psaný nápis se jménem a příjmením chlapce z Prahy, který do Osvětimi přijel transportem z Terezína. Oznámilo to v úterý v tiskové zprávě muzeum, které působí na území někdejšího tábora na jihu Polska.

Amos Steinberg se narodil 26. června 1938 a žil v Praze. Spolu s rodiči Ludvíkem a Idou jej 10. srpna 1942 poslali do Terezína. Všichni byli deportováni do Osvětimi, uvedlo muzeum, které k těmto údajům přivedlo chlapcovo jméno a příjmení a jeho číslo v transportu, vepsané do boty.

„Z dochovaných dokumentů vyplývá, že matka se synem byli deportováni do Osvětimi v jednom transportu 4. října 1944. Pravděpodobně byli oba zavražděni v plynové komoře po selekci (vězňů hned po příjezdu do tábora). Můžeme se domýšlet, že nejspíše matka se postarala o to, aby podepsala botičku svého dítěte,“ uvedla Hanna Kubiková z muzea. „Otec byl deportován v jiném transportu. Víme, že byl přeložen 10. října 1944 z Osvětimi do Dachau a dožil se osvobození v pobočce Kaufering,“ dodala.

V jiné dětské botě se podle výzkumnice našly doklady v maďarštině, nejspíše tedy patřila dítěti z řad maďarských Židů, vražděných v Osvětimi na jaře a v létě 1944. Nejčastěji se v botách nalézají noviny, které se často používaly jako vložky či sloužily k lepší izolaci před chladem.

Za druhé světové války nacisté podle odhadů připravili v Osvětimi o život přes 1,1 milionu lidí, většinou Židů.

Koncentrační tábor v anektované Osvětimi (německy Auschwitz) založili nacisté v roce 1940 a mezi prvními v něm byli internováni polští odbojáři. Následující rok byl poblíž postaven rozsáhlejší komplex Osvětim II – Březinka (Birkenau), který se stal symbolem vyhlazování evropských Židů. Podle osvětimského muzea v táboře zahynulo přes 1,1 milionu lidí, z toho milion Židů. Vězněno tam bylo i na 50.000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6000. Tábor osvobodila 27. ledna 1945 Rudá armáda.