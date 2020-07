Český modrý mák je unikátní věc, kterou nikde jinde na světě neseženete, to se ví dlouho. Ale nikdo netušil, že je unikátní až tak moc. Odborníci ze spolku Český modrý mák a České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) provedli nutriční rozbor jeho semínek a zjistili, že je natolik nabytý minerály, že ho lze označit za superpotravinu. „Do kapsy“ strčí i jiné velmi zdravé pochutiny jako je špenát nebo jiná semínka. Jen je problém ho sehnat – mák v obchodech je často pančovaný.

Jak upozornil Vlastimil Mikšík z ČZU, výzkumy na potravinářský mák prakticky neexistují. Je to proto, že ve světě se plodina, její jiná odrůda, používá téměř výhradně k výrobě léčebných přípravků. „Semeno máku nikoho nezajímá, jenom nás a okolní státy,“ upozorňoval odborník, že Česko je svou zálibou v máku výjimečné.

Dosud se tak přesně nevědělo, jak zdravý je – prostě nebyl důvod to zjišťovat. Řešil se především obsah alkaloidů, jelikož k nim existují zákonná norma a relativně nově i cechovní norma, za kterou stojí právě spolek Český modrý mák. Příliš velké množství alkaloidů totiž může způsobit nepříjemné zdravotní problémy.

Český modrý mák má alkaloidů pramálo a pokud člověk doma semínka pečlivě omyje, zbaví se jich úplně. Z tohoto hlediska je naprosto bezpečný. Ale především je mimořádně zdravý, jak zjistil zmíněný nový rozbor. Ten je dokonce tak čerstvý, že ještě nebyl ani oficiálně publikován. Podle Mikšíka byly jeho výsledky pro celý tým velmi překvapující.

Semínka českého modrého máku bodovala v celé řadě kategorií. Například obsahují 3krát více železa než špenát a 2,5krát více draslíku než banán. Velmi vysoký obsah mají i hořčíku a skutečným premiantem jsou ve vápníku – toho obsahují až 12krát více než mléko. Zatím není jasné, jak jsou tyto látky pro lidské tělo využitelné, nicméně ředitelka spolku Český modrý mák Stanislava Koprdová hádá, že poměrně dost, jelikož český mák má velký podíl tuků (zdravých esenciálních mastných kyselin), které vstřebatelnost mohou zlepšovat.

Ryze česká semínka tak lze bez přehánění označit za superpotravinu, jejíž konzumací nikdo neprohloubí. Nejvíce zdravá jsou v syrové formě, například když si jimi lidé posypou nudle. Upečení buchty je ale také možnost. A další „trendy“ možností je makový nápoj, oblíbený již dnes například mezi vegany. Jeho pitím člověk dokáže relativně bez potíží přijmout zmíněné minerály, aniž by se musel nutit k pojídání přímo semínek – narovinu, málokdo si jen tak dá lžíci máku. „Až se makové nápoje rozjedou, nebude důvod pít mléko,“ předpovídají budoucnost zástupci spolku.

Jistota kvalitního máku? Výrobky s cechovní normou

Český modrý mák ale dlouhodobě tlačí problém, který konzumaci značně komplikuje. Je to jedna z nejvíce pančovaných potravin u nás. Že to, co kupujete v obchodech nevoní a celkově je takové nijaké? Tento mák je často smíchaný s technickým mákem ze zahraničí. Výrobci tím ušetří, jelikož semínka technické máku jsou odpadem, pro farmaceutické účely je zajímavá jen makovice, která obsahuje vysoké množství alkaloidů (morfin).

Pozor na pančovaný mák | Český modrý mák

Pro člověka, hlavně citlivějšího jedince, to znamená hrozbu, že mu bude špatně a vytvořené pokrmy nebudou příliš velký gurmánský zážitek. Navíc v zahraničí se používá větší množství pesticidů, takže hrozí i přijmutí těchto chemikálií.

Mikšík proto doporučuje kupovat pouze mák, který je označený Českou cechovní normou. Ta dává jistotu, že jde o skutečně česká semínka, do kterých není nic přimíchané a byla vypěstována na našem území. Jen jejich dodávání do supermarketů se teprve rozjíždí. „Nejlepší je najít pěstitele a koupit si to ze dvora,“ radí zástupci spolku.

Semínka vynáší víc než chmel

Na lepší časy se ale blýská nejen kvůli zavedení cechovní normy. Dovoz máku klesá a surovina vypěstovaná v Česku tak dostává větší prostor. I osev polí je meziročně větší, mák se letos pěstujete na 40 255 hektarech, především ve středních Čech. Gangy závislých papoušků kradou farmářům makovice, „sjíždí se“ z nich opiem

Zatím ovšem nelze říci, jaká bude sklizeň a jak to ovlivní ceny. Stejně jako ostatní zemědělci i pěstitelé máku se potýkají s vlivy počasí. „Nejdříve jsme se modlili za déšť, teď se modlíme, ať přestane pršet,“ zmínil předseda spolku Jaromír Gec s tím, že má strach, aby rostliny nenapadly plísně, které se pojí s vyšší vlhkostí.

Loni se kilo českého máku prodávalo za 100 korun, ze dvora kolem 150 korun. „Zajíci se sčítají až po honě a úroda se sčítá až ve stodole - a ona tam ještě není,“ dodal Gec k vývoji ceny.

Značná část českého máku se vyváží, největším odběratelem je Rusko a pak okolní země. Export těchto semínek dokonce vynáší více než export chmelu.