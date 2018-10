Maková turistika: Cizinci kosí pole v Česku zbytečně. Opia je v našem máku málo, říká expert

V tuzemsku se plodina pěstuje výhradně pro potravinářské účely. V některých zemích je ale zcela zakázána, protože je spojována s výrobou drog. Z nezralých makovic je totiž možné získat opium, jedná se o rostlinnou látku významnou svým obsahem alkaloidů, především morfinu. Lze ji ale zneužít i pro výrobu heroinu.

Nejvíce se technický mák pro farmaceutické účely pěstuje např. ve Španělsku. Tam ovšem není zájem o makové semínko, ale o mízu, která vyteče při naříznutí makovice.

V některých zemích světa je pěstování máku zakázáno. Pokud se jej někdo pokusí pěstovat např. v Číně, tak za to hrozí trest 10 let vězení. V Indii se mák sice pěstuje, ale vše je velmi přísně regulováno. Pokud se někdo v Indii pokusí dostat na makové pole, hrozí mu až dvacetiletý trest vězení. Česko je liberálnější – co se týče pěstování máku, ale i při vniknutí na maková pole.

Maková turistika v Česku

Podle Václava Lohra, poradce spolku Česku modrý mák, se narkomani a zároveň milovníci experimentování s drogami stále v Česku pokoušejí získat na makových polích opium zadarmo.

„Děje se to zejména v okolí větších měst, kdy se parta mladých lidí utáboří u makového pole a zkouší opium z máku získat. Dále se pak s tím potýkají pěstitelé v příhraničních oblastech, kam se vydávají i cizinci, zejména Italové, Španělé, někdy i Francouzi a Švýcaři,“ řekl ve studiu Blesk Zprávy Lohr s tím, že zemědělci na nevítané návštěvníky zavolají policii, pokud se jim nepodaří je vyhnat.

„Policie jim domluví, ale většinou se skupinka utáboří druhý den na opačném konci pole,“ dodal odborník.

Podle Lohra si však zájemci o opium v Česku příliš neužijí, protože procento alkaloidů v potravinářském máku je velmi nízké. Vše se řídí normou, podle které může mák pěstovaný u nás obsahovat 25 miligramů alkaloidů na kilogram, podle testů obsahují české makovice pouhých 7,5 miligramu.

Rozmach makových polí po pádu Tálibánu

Potravinářský mák se po celém světě pěstuje na cca 100 tisících hektarech. Nelegální mák ale zabírá 250 tisíc hektarů a je určen právě na výrobu drog.

Nejvíce se nelegální mák pěstuje v Afghánistánu. Tam makovina obsahuje 3,5 % morfinu.

„V době nejtužší vlády Tálibánu koncem 90. let byly rozlohy nelegálních makových polí šest tisíc hektarů. Po pádu Talibánu se ale rozloha rozrostla na 200 tisíc,“ uvedl Lohr. Muslimská víra totiž zakazuje užívání jakýchkoliv omamných látek, takže paradoxně se nelegální pěstování rozmohlo po potlačení ortodoxních muslimských skupin.

Mák jako superpotravina

Zatímco společnost se neustále honí za superpotravinami, jedna u nás podle pěstitelů existuje už po staletí. Je to právě mák.

Mák má mimořádně vysoký obsah vápníku – 600x více než u pšeničné mouky a 9x více, než mají jádra vlašských ořechů. Vysoký obsah vitaminu E, kyseliny pantothenové, niacinu a thiaminu a vysoký obsah minerálních látek (měď, zinek, hořčík, železo a vápník). Dále obsahuje významné množství kyseliny linolové a α-linolenové (ALA), omega-6 mastných kyselin. „Mák neobsahuje žádný cholesterol, je zdrojem energie, zlepšuje paměť, uvolňuje křeče, vyživuje kosti, vlasy i nehty a pomáhá od stresu. Nakonec i pomáhá v prevenci proti kardiovaskulárním onemocněním či jiným civilizačním chorobám,“ vyjmenovává expert vlastnosti máku.