Nový vztah Witowské s politickým poradcem Petrem Kolářem (57) – Blesk informoval – ale karty v této rozehrané partii zamíchal a teď se uvidí, komu místo trumfů zůstanou v ruce jen plonkové karty. Pro Dvořáka totiž může mít Witowská dvojí užitečnou hodnotu. První pro Blesk zmínil člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka (61) – vytvořit nový diskusní pořad. „Je to v úvaze,“ řekl s tím, že Dvořák to prý Radě přislíbil již v roce 2017.

Nyní je tato otázka opět aktuální poté, co nově zvolení radní volají po rozbití „monopolu" Václava Moravce (46) a jeho Otázek. Druhá hodnota může být ryze praktická – Witowské přímý kontakt na Hrad, se kterým nemá Česká televize jako celek už roky kdovíjak přátelský vztah a vzájemná komunikace vázne.

Užitečná kamarádka

Witowskou totiž pojí velmi úzké přátelství s Alex Mynářovou (37), manželkou hradního kancléře Vratislava Mynáře (53). Ta právě kvůli tomuto vztahu musela z České televize odejít. O přátelství Mynářové a Witowské se veřejně začalo mluvit, když je Blesk v roce 2018 krátce po volebním víkendu zastihl v družném objetí při odchodu z posilovny. Vedení zpravodajství České televize na tom tehdy neshledalo nic proti svým vlastním pravidlům.

Finální debatu o prezidentský úřad na České televizi sledovalo rekordních 2,5 milionu diváků. Witowská z ní vzešla jako morální vítěz, Miloš Zeman (75) jako budoucí prezident. Svého protikandidáta Jiřího Drahoše (71) o pár dní později totiž porazil o 152 000 hlasů (1,36 %).

Jen děti a dieta

Witowská o kamarádství s Alex promluvila až takřka půl roku po prezidentské debatě. „Bavíme se hlavně o dětech. Taky spolu chodíme cvičit a mluvíme o tom, co jíst, abychom nebyly tlusté. Jak shodit to kilo, které máme navíc. Politice se radši vyhýbáme. Známe se tolik let, že si vztah nechceme kazit,“ řekla tehdy pro Magazín Dnes. Na některé ze sedmi otázek deníku Blesk, mimochodem i tu, zda jednala před prezidentskou debatou na ČT s lidmi z okolí prezidenta, ale dodnes dluží odpověď.

Otázky, na které nejsou odpovědi

Na Českou televizi:

Plánuje ČT nový politický diskusní pořad? Moderovala by jej paní Witowská? S kým paní Witowská nyní jedná o své budoucnosti v ČT? Se šéfem zpravodajství Šámalem, nebo přímo s generálním ředitelem Dvořákem? Jednala paní Witowská o novém pořadu i předtím, než se provalil její nový vztah?

Na Světlanu Witowskou (z roku 2018):

1. Vídaly jste se s paní Mynářovou také v období prezidentských voleb?

2. Jednala jste s lidmi z okolí prezidenta před prezidentskou debatou na ČT? Pokud ano, s kým a na jaké téma?