Škoda 1,2 miliardy korun, kterou by měl údajně přinést krach letecké skupiny Smartwings, vychází z analýzy ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Zahrnul do ní zejména ztráty ze sociálních odvodů nebo leteckých plateb. Převzetí letů jinými dopravci by podle něj bylo nevýhodné. Havlíček to dnes řekl novinářům. Smartwings i ostatní dopravci by podle něj měli mít nárok na stejné záruky jako jiné firmy v Česku. Vláda nyní zvažuje poskytnutí záruky letecké společnosti za až 900 milionů Kč, rozhodnout o ní chce během června.

„Chtěl jsem mít alespoň nějakou základní shodu, kolik by to stát stálo a co by krach přinesl. Okamžitě by to znamenalo, že všechna letiště by nedostala žádné peníze. Zahrnul jsem i ztráty pro všechny sociální úřady. Ztráta 1,2 miliardy by byla okamžitá ztráta jen pro Českou republiku,“ řekl Havlíček. Na odvodech podle něj Smartwings v posledních pěti letech státu vyplatily kolem tří miliard korun.

Odmítl návrh, že řešením by mohlo být převzetí leteckých linek po Smartwings jiným dopravcem, například Ryanairem. „To by byl kolaps. Lokální letiště by jim musela první tři roky platit za to, že by tam přistávali. Vsadit na ně by byla sebevražda,“ podotkl.

Havlíček dále uvedl, že Smartwings a ostatní dopravci by měli mít možnost čerpat záruky jako jiné firmy. Zákon to totiž v současnosti dopravním firmám neumožňuje.

Stát jedná se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Vlastníci společnosti, která ČSA ovládá, jsou do aerolinek připraveni vložit 1,6 miliardy korun.

Krach Smartwings? Havlíček zmínil diktát Ryanairu a podporu firmy s Babišovým svatebčanem

O pomoci pro Smartwings se mluví posledních několik týdnů. Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) možnost podpory připustili, podle nich jde o strategický podnik. Pomoc naopak nepodporuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), k jedné firmě podle ní není možné přistupovat jinak než k ostatním podnikům. Možnost podpory kritizují také někteří zástupci opozice, podle nichž nejde o strategickou firmu.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun. V pátek nechala v několika českých denících zveřejnit inzerát, kterým upozorňovala na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností pomoc od státu nedostala.