Voda z potoku se rozlila i na pietní území Ležáky na Chrudimsku. Kamenné lávky pod ní nebyly ani vidět. „Voda se valila po louce kolem malého pomníku z roku 1945, když opadla, zůstaly po ní klacky a další nepořádek,“ řekla Vlasta Solničková z muzea.

„Výpusť rybníka jde do potoku Ležák, rybník napájí i potok Bystřička. Bylo vidět, jak se pění rybník. Chlapi se pokusili zvednout stavidla, aby to neprotrhlo hráze, ale stejně se voda valila po schodech. V roce 2010 to bylo horší, voda byla až u pylonu,“ uvedla Solničková.