Letos se k testům podle údajů Cermatu přihlásilo poprvé 68.036 maturantů, což je zhruba stejně jako loni. Dalších zhruba 9200 lidí by nyní mělo dělat státní maturity v odloženém, náhradním nebo opravném termínu. Kvůli letošní pandemii koronaviru se zkoušky konají za zvýšených hygienických opatření. Před příchodem k testům museli studenti odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Při dodržení rozestupů ale nemusí mít při psaní testů roušky.

„Všechno dnes ráno klaplo, komplikace žádné nebyly,“ řekl ČTK předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, který řídí Masarykovu střední školu chemickou v Praze 1 (MSŠCH). Podobně se vyjádřili i ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a ředitel Smíchovské střední průmyslové školy (SSPŠ) v Praze 5 Radko Sáblík. „Čestné prohlášení dávali maturanti při příchodu do školy na vrátnici,“ doplnil.

Na češtinu musí všichni

Počet příchozích byl podle ředitelů ráno menší, více jich očekávají odpoledne. Jako první se totiž píšou testy z matematiky a francouzštiny. K matematice se přitom letos přihlásilo 19,9 procenta maturantů a k francouzštině 0,1 procenta. Pro všechny je povinná zkouška z češtiny, z níž bude test v úterý. Druhý povinný předmět je volitelný mezi cizím jazykem a matematikou. Víc než tři čtvrtiny maturantů letos zvolily angličtinu, ze které bude test odpoledne.

Například v MSŠCH maturuje letos zhruba 90 středoškoláků. Kolem třetiny přišlo ráno na matematiku, zbylé dvě třetiny zvolily angličtinu. „Toto je dlouholetý stav,“ řekl Zajíček. „Záleží to na tom, jaký děti k tomu mají vztah. Matematika pro ně je komfortní v tom, že tam je jen didaktický test, zatímco cizí jazyk má didaktický test, má ústní část a za normálních okolností ještě i písemku,“ vysvětlil.

Matematika stále neláká

SSPŠ má letos zhruba 150 maturantů. Matematiku si vybralo 59, což jsou přibližně dvě pětiny. Zbytek bude skládat zkoušku z angličtiny. Více zájemců o matematiku má Gymnázium Nad Štolou. Maturuje tam z ní 72 studentů, tedy téměř polovina všech. Angličtině dalo přednost 74, němčině dva a jedna studentka se přihlásila k francouzštině.

Termín maturit se letos kvůli pandemii koronaviru posunul. Původně se testy měly konat na začátku května. Místo toho potrvají ode dneška do středy, kdy budou moct zájemci dělat nepovinnou těžší zkoušku z matematiky, k níž půjde asi pět procent prvomaturantů. K výsledkům tohoto testu přihlížejí některé vysoké školy u přijímání ke studiu.

Babiš: Odpustil bych to

Součástí státních maturit jsou běžně i slohy z češtiny a cizích jazyků. Letos se měly konat 8. a 30. dubna. S ohledem na to, že se 11. března kvůli šíření koronaviru zavřely školy, oznámil ministr v druhé polovině března, že se letos psát nebudou.

Někteří ale byli pro zrušit tentokrát všechny části zkoušky z dopělosti. „Kdyby bylo na mně, já bych ty maturity skutečně odpustil,“ řekl TV Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Přiklonil by se tak k variantě, kterou zvolili na Slovensku.

„Já jsem toho názoru, že když chodím 4 roky na gymnázium - nevím, kolik teďka se chodí - a mám tam tu třídní a ta mně zná ty čtyři roky, tak ta maturita jasně, já nevím, něco se stane v rodině, může se stát, že to nezvládnu...,“ nastínil premiér. Maturita by podle něj neměla být to hlavní, co rozhoduje o absolvování školy či gymnázia. „Ale já do toho školství jsem moc nemluvil,“ dodal.

Podle Babiše situace nebyla jednoduchá pro ministra školství Roberta Plagu. Už před více než rokem se přitom nzačalo mluvit o tom, že se pod ním kýve židle a hlasy volající po jeho odstoupení se začaly ozývat i v souvislosti s koronavirovými opatřeními. „Školství samozřejmě rozumí školství, všichni rodiče tomu rozumí, všichni učitelé, ředitelé,“ rozesmál se Babiš.

„Zařízne“ premiér jednotné známkování?

„Samozřejmě mi jako strašně vadí ten Cermat,“ podtkl pro TV Nova premiér, aby dodal: „Já tomu nerozumím, proč máme nějakou organizaci, která tady jako známkuje.“ Centrum, které Babiš kritizuje zajišťuje jednotné zadání i pro příjímačky na střední školy. Materiály pak do škol i samo rozváží a potom vyhodnocuje. To i proto, aby se zamezilo prozrazení zadání či nespravedlivým známkám. Cermat má však na starost pouze státní část maturit, profilová zůstává plně v kompetenci samotných škol.

„Nám to hlásili v rozhlasu ty otázky, třídní to tam nějak vyhodnotila, ředitel byl pán Bůh, ten rozhodoval o všem! Měli bysme se vrátit k tomu, že by ten ředitel měl rozhodovat,“ myslí si premiér.

Velká míra autonomie škol a rozhodovací pravomoci ředitelů však byly v době koronaviru také důvodem kritiky mířené na ministerstvo. Resort školství totiž například ve většině nemohl školám přikazovat, ale pouze doporučovat. Manuály pak byly podle mnohých zmatečné a situace komplikovaná.