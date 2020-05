Zánovní auta jsou volbou rozumu. Největší ztrátu hodnoty odepíše už první majitel

Koupě nového vozu je pro mnoho zákazníků snem, který si v rámci svých finančních možností nemohou dovolit. Na druhou stranu pořízení zcela nového auta není zrovna ideální investicí. Největší část své hodnoty totiž ztratí hned, jak opustí teplo autosalonu a během prvních let provozu. U aut do tří let stáří, a s nájezdem do 50 000 kilometrů, se průměrná úspora oproti novém vozu pohybuje okolo 22 %, nebo průměrných 132 700 Kč oproti ceníkové ceně. Vyplývá to z analýzy společnosti Mototechna, která se na zánovními vozy specializuje.