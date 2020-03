Trh se začíná měnit. Prodeje aut na LPG padají. Zákazníci chtějí hybridy

„Český, respektive středoevropský trh, je v chování zákazníků celkově velmi konzervativní. Na druhou stranu dnes sledujeme odklon zákazníků od LPG, což byl dlouhá léta víceméně jediný alternativní pohon, který zákazníci ve větší míře kupovali. Nastupuje totiž generace, která si rozumí s technologiemi a nebojí se jich,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO. V roce 2019 prodalo AAA AUTO v České republice 162 hybridů a 23 elektromobilů. U aut s hybridním pohonným ústrojím se tak jednalo o 107% nárůst prodejů oproti předchozímu roku. Prodeje čistě elektrických aut narostly o 43%. V absolutních číslech se však stále jedná o jednotky kusů.

„Čistá elektromobilita české zákazníky netáhne. Pro většinovou populaci je elektromobil příliš drahý a jeho praktické využití neodpovídá nárokům spotřebitelů. Velká část zákazníků se zároveň obává nedostatečné infrastruktury a nutnosti přizpůsobovat se vlastnímu autu. Naopak hybridní vozy jsou v očích zákazníků přijatelným kompromisem,“ komentuje malý zájem o elektroauta Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AURESLAB. Výrazný trend zvyšujícího se zájmu je pozorovatelný ve všech zemích střední Evropy, kde skupina Aures Holdings působí. „Na druhou stranu pád cen ropy může tento trend zpomalit a podpořit prodeje aut se spalovacími motory. Náklady na provoz jsou pro většinu lidí rozhodující a elektřina z dobíječek navíc začíná rapidně zdražovat,“ dodal.

Mezi nejprodávanějšími modely mezi hybridy v síti AAA Auto naprosto dominuje japonská Toyota s modely Yaris, RAV4, Auris a C-HR. Jediným zástupcem jiné značky v TOP 5 je Kia Niro. U elektromobilů je dominantní trojice BMW i3, Nissan Leaf a Volkswagen e-Golf.

Investiční vozy

Veterány a youngtimery se stále těší značnému zájmu českých automobilových nadšenců. Jen v loňském roce bylo na běžných inzertních serverech nabízeno 4085 vozu do roku výroby 1989. Nejčastěji inzerovaným modelem této kategorie byla Škoda 120, následovaná BMW řady 3, Volkswagenem Golf, Mercedesem E, pátá byla Škoda 105. Nejvíce aut bylo z osmdesátých let (2627), sedmdesátých let (637).

Mototechna Classic, která tyto vozy již dva roky nabízí, prodala od svého spuštění už 120 aut. Celková hodnota prodaných aut překročila 35 milionů korun. Přibližně třetinu tvoří socialistické veterány v čele s tuzemskými Škodovkami 105 a 120. Silné zastoupení má i Škoda Favorit s 21 prodanými kusy. Americké klasiky pak reprezentuje 9 prodaných Fordů Mustang z let 1965-67. Nejdražším loňským kouskem bylo Porsche 911 z roku 1990 za 1 299 000 Kč.

