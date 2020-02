„Podle mě je to jedna z nejcennějších českých známek, z mého pohledu dokonce úplně nejvzácnější,“ řekl Blek Zprávám Aleš Klouda z filatelistického obchodu Sbirame.cz na pražských Vinohradech. Je soudním znalcem v pěti sběratelských oborech.

Inzerát nabízející falsum za 20.000 USD | archiv Blesku

Jenže hned potom dodal: „Tohle je padělek. Není úplně špatně udělaný, ale poznat to je i podle fotografie. Například tahle tečka na pravém přetisku není, přetisk je udělaný špatnou barvou, která prosákla papírem a razítko soudního znalce vypadá podezřele.“ Navíc se podle něj známky takové hodnoty opravdu neprodávají přes internetové aukce.

Kšeft s Gottem bují naplno. Za bankovku chtějí lidé na webu už i 50 tisíc

Proč je nejvzácnější?

Nejdražší československá známka je zelená žilkovaná čtyřkoruna s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919. Před dvěma lety se prodala v aukci za více než 10 milionů korun. Je totiž jediná na světě. Ale má to háček - byla vytvořena úmyslně. Vrchní poštovní oficiál Jaroslav Lešetický, sám velký filatelista, v prvních dnech samostatného Československa vyráběl takové unikáty jako Baťa cvičky.

U červené známky to je jinak. V roce 1927 vznikla opravdu náhodou. Někdo omylem strčil arch známek do stroje se špatným přetiskem, ničeho si nevšiml a známky putovaly na poštu v pražských Holešovicích, kde se používaly jako doplatní. Trvalo celý rok než filatelisté poklad objevili. Ze sto kusů na archu se jich dodnes zachovalo kolem dvaceti.

Ludvík Pytlíček nasbíral za svůj život známky za 100 miliónů korun! | Martin Poláček

Padělalo se vždycky, padělá se i dneska

„Jestli se dneska padělá? Strašně a ve všem! Padělají se známky, obrazy, mince ... Dneska je to tím horší, že nic není problém - existují skvělé tiskárny, a razítko vám udělají na počkání za pár korun,“ stěžuje si Klouda. Je to prý tak jednoduché, že se vyplatí falšovat i známky za padesát korun. „Když jich někdo naseká tisíc,„ tak už to jsou slušné peníze,“ vysvětluje.

Staré hračky stojí tisíce. Expert: Hitem u sběratelů jsou autíčka na kabel

Přetisk 50/50 býval u padělatelů oblíbený i před 2. světovou válkou. Už za první republiky tento chybotisk stál několik tisíc korun - a to tehdy byly velké peníze. Pokusy to byly občas velmi naivní. Existovala prakticky ta samá známka, ve stejné barvě, se stejným přetiskem, ale měla hodnotu 150 haléřů. Stačilo zabarvit jedničku a unikát byl na světě.

„Někteří sběratelé si pořizují do sbírky i falza, samozřejmě za pár desetikorun, aby si zaplnili v albech políčka. Nevidím na tom nic špatného, pokud je taková známka zřetelně označená slovem false,“ říká Klouda. Jenže s tím bývá spojena jedna potíž: v případě pozůstalosti dědicové nerozeznají padělek od skutečné rarity a pak se diví, že v albu nejsou miliony, jak čekali.

Český sběratel dal za nejslavnější známku 100 milionů. Vaše může být za 16 korun

Skutečný poklad

Když jsme byli za panem Kloudou, upozornil nás na jednu aktualitu - 28. února jde v americkém Bostonu do aukce sbírka českého emigranta Evžena W. Friedricha, který se věnoval známkám své staré vlasti. Mezi unikáty je i červená Osvobozená republika s přetiskem 50/50.

„Je to asi popáté za dvacet let, co ji vidím prodávat,“ říká Klouda a cenu odhaduje od milionu a půl výš. O pravosti známky v tomto případě nikdo nepochybuje.

Jak dopadne údajný padělek za půl milionu? To také teprve uvidíme, ale i když prodejce nenajde žádného „hejla“, určitě to časem zkusí znovu.