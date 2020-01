Padělků kosmetiky existuje bezpočet, stejně tak zdravotních problémů, které mohou způsobit. Jak dříve varoval americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), v těchto produktech se mohou vyskytovat těžké kovy, stopy fekálií i karcinogeny. Proto by se měl každý člověk vyvarovat nákupu takového padělku. Jenže jak ho poznat? Miroslav Kapoun z Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví říká, že to vůbec není jednoduché.

Nutno však dodat, že Kapoun hovořil zejména o rozpoznávání falešných parfémů od originálních. To je totiž typ kosmetiky, od kterého bylo v roce 2018 odhaleno v Česku nejvíce padělků. „Rozdíly mezi originálními výrobky a padělky jsou mnohdy pro laika nepostřehnutelné. Rozlišit je dokáží zpravidla pouze specializované agentury nebo advokátní kanceláře, které výrobci parfémů pověřují posuzováním padělků v jejich jménu,“ uvedl Kapoun pro Blesk Zprávy.

Podle něj je ale hlavním ukazatelem, který pomůže padělek odhalit, podezřelé nízká cena. Pokud je produkt prodáván za takovou částku, která neodpovídá ceně v běžných prodejních místech, pak je riziko, že nesplňuje přísné bezpečnostní požadavky. „Zejména v případě nákupu na e-shopu je vhodné ujistit se, že se jedná o seriózní obchod,“ radí Kapoun.

Cena je důležitá při posuzování pravosti i jiné kosmetiky než jen parfémů. „Výhodnost“ nákupu je totiž ten hlavní aspekt, na který padělatelé lákají své oběti. Lidé rádi doufají, že dokážou pořídit své vysněné rtěnky, oční stíny apod. za skvělé ceny a ušetří. Realita je ale taková, že luxusní kosmetika prostě stojí hodně peněz, cesta okolo neexistuje. Pravda o padělané kosmetice: Obsahuje karcinogeny i fekálie, může ohrozit životy

Člověk sice možná zaplatí kosmetické firmě vysokou marži, ale má jistotu, že jeho zdraví nepřijde k újmě a produkt je stoprocentně bezpečný. Vždy je třeba brát na vědomí, že ingredience a vývoj nejsou nejsou zadarmo. Originál hlavně funguje mnohem lépe – padělky se sice tváří podobně, ale stejnou službu neudělají. Tento rozdíl je nejviditelnější u kosmetiky obsahující barvy.

„Koupila jsem si vůni v prodejně... poprvé mi vydržela vonět celý den, a když jsem si ji koupila znovu, voněla stejně, ale po pár hodinách jsem nic necítila,“ popsala Veronika z Prahy pro Blesk Zprávy svoji zkušenost s možným padělkem. To je příklad toho, jak falešná věc není zdaleka tak efektivní, jako originální.

Příklady padělků parfémů, které se v posledních letech podařilo zabavit úředníkům v Česku. | Ministerstvo zdravotnictví ČR

Serióznost prodejce, jak zmiňoval Kapoun, je další důležitou součástí posuzování. Existují kosmetické firmy, které své produkty prodávají jen přes vlastní e-shopy a vlastní kamenné obchody, případně autorizované parfumerie a drogerie. Pokud jejich kosmetiku uvidíte na jiném místě, je to na pováženou. Obecně se vždy vyplatí podívat se na recenze daného prodejce a jeho sídlo, plus s extra velkou mírou skepse přistupovat ke kosmetice renomovaných značek na internetových tržištích typu AliExpress, eBay a Wish.

Může se stát, že se do kontaktu s padělanou kosmetikou dostanete osobně, nejen online. Pak přijde na řadu kontrola obalu. Kriminální organizace se ho snaží okopírovat co nejlépe a někdy se jim skutečně podaří vytvořit dokonalý padělek. Někdy ale také ne – velmi pozorně se na oficiálních stránkách výrobce podívejte, jak má originál vypadat a porovnejte ho s produktem, který držíte v ruce.

Jsou barvy na obalu trochu jiného odstínu? Je použitý lehce odlišný font? Je výrobek podezřelé lehký? V takovém případě je možné, že se jedná o padělek. Pomůže rovněž pohled na sériové číslo. Někdy totiž zcela chybí, a to u originálního produktu nikdy chybět nemůže. Sériové číslo na samotném produktu se navíc musí shodovat s číslem na balení. Stejně tak nesmí chybět informace o ingrediencích, velké firmy je mnohdy uvádí v několika jazycích.

Někdy však ani všechny výše popsané kroky nemusí zafungovat. Můžete proto požádat o pomoc technologie, konkrétně čárový kód. Ten v sobě ze své podstaty obsahuje informace o původu zboží, zemi výroby apod. Napište jeho číslo do Googlu a pokud se nic neukáže, hrozí, že jde o padělek. Nemusíte to ani psát ručně, existují mobilní aplikace, které čárový kód naskenují, a pak ho samy na internetu vyhledají. Tento způsob je prakticky neprůstřelný.