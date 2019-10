Vánoce jsou na dohled a každá koruna se hodí. Některým z nás by možná pomohlo prodat staré dárky a koupit nové. Hračky, které nám dávno dosloužily, se teď válí v krabicích pod postelí, ve sklepech a na půdách. Pokud tam jsou dost dlouho, třeba třicet let, může v nich být uloženo dost peněz. Hitem letoška jsou autíčka na kabel. Blesk Zprávy pro vás připravily přehled hraček, za které sběratelé zaplatí tisíce. Ale pozor, kde jsou peníze, tam se i podvádí.

Prodat, nebo neprodat? „Lidi mají svoje hračky stále rádi. Když pak vidí někde na blešáku, jak se to válí v krabici na zemi, tak si řeknou, že tohle jim přece nemůžou udělat,“ řekl pro Blesk Zprávy Josef Jelínek, který sám hračky sbírá a taky s nimi obchoduje. Zná skutečné aktuální ceny na trhu a navíc je ochoten poradit. Podle něj je často důležité, aby ten, kdo hračky prodává, taky věděl, že o jeho hračky bude dobře postaráno a dál budou dělat radost.

Kde prodávat hračky?

Existuje několik možností, jak zpeněžit staré, už nepotřebné hračky. Žádná z nich není úplně ideální. Buď prodáte za méně peněz nebo je s tím víc práce. A v nejhorším případě se můžete i ošklivě „spálit“.

Jednou z možností je Aukro. Dražba je docela férový způsob prodeje. Na jedné straně je prodávající a na druhé ti, kdo mají o zboží zájem. A právě oni rozhodnou o výsledné ceně. Má to ale svoje úskalí. Pokud je vyvolávací cena příliš vysoká, nikdo nekoupí, je-li nízká, můžete prodělat. Pokud navíc nemáte účet na Aukru delší dobu, nebudete pro spoustu nakupujících důvěryhodní.

Základem je zboží vyzkoušet, pěkně nafotit a také důkladně popsat. Spousta sběratelů „odfláknuté“ nabídky prostě ignoruje. Někdy jsou totiž dílem podvodníků, kteří tím zakrývají vady.

O zboží se musíte postarat i po prodeji - tedy hračku opravdu dobře zabalit, pojistit a odeslat. Pokud všechno proběhlo bez zádrhelu, tak jsou všichni spokojeni. Ale to není zdaleka pravidlem. Občas kupující po vyhrané aukci přestane reagovat, občas není spokojený s tím, co dostal, a chce dodatečně slevu. Ne každý má na takové dohadování povahu.

Na návštěvě v Retrohračkárně | Blesk/blv

Další variantou je inzerát. Kromě Aukra jsou samozřejmě i internetové bazary. Tam si prodávající určuje cenu sám, což je výhoda i nevýhoda zároveň. Ocenit hračku pro nesběratele může být problém.

„Lidi jsou zblblí z Aukra. Vidí tam astronomickou cenu, jenže už neví, že na Aukru si třeba prodejci přihazují na vlastní zboží, aby to vyšroubovali,“ říká obchodník Jelínek. Na určení ceny je tak zapotřebí dlouhodobější zkušenost a sledování trhu.

Ani u inzerátu se, podobně jako při obchodování na Aukru, nevyhnete práci s odesíláním a případnému dohadování.

Existuje možnost oslovit také překupníka. Varianta je opravdu sázkou do loterie s nejistým výsledkem. Budete mít co do činění s tvrdým obchodníkem, kterého předem neznáte.

„Na inzerát lidem překupník nabídne velké peníze, a když přijede, tak je nechce dát. Někdy jsou tak dotěrní, že je nemůžete ani dostat z baráku. To mi říká každý druhý, že příště to radši vyhodí, než aby se s tím znovu setkal,“ varuje před tímto druhem obchodu Jelínek, podle kterého jednání může až hraničit s psychickým nátlakem.

Možná jste už našli ve schránce inzerát začínající slovy: Sběratel koupí staré hračky, obrazy, mince, militárie ... za nejvyšší ceny. Dvě zásadní věci v nich jsou lež. Žádný sběratel nesbírá tolik oborů najednou, takže to chce někdo k dalšímu prodeji. A to s těmi nejvyššími cenami také není pravda, protože na obchodu chce vydělat samozřejmě co nejvíc.

Na návštěvě v Retrohračkárně | Blesk/blv

Pak je tu možnost využít služeb obchodníka. Taková cesta je pro prodávajícího skoro bez práce, ale zisk je nižší, než může být u vlastního inzerátu nebo v aukci. Obchodníka poznáte podle toho, že na to má živnost, předem vám sdělí své podmínky a údaje o něm jsou běžně dohledatelné.

Jak je to u obchodníků s penězi? „Zisk mám asi 20 až 30 procent. Ale musíte ještě připočítat, že dalších 20 procent je zdanění. A do výkupní ceny se odráží i to, jak moc to chci – tedy jestli se to bude prodávat lépe nebo hůře,“ vysvětlil Blesk Zprávám Jelínek. Stane se totiž, že obchodník nakoupí hračky, o které je aktuálně zájem, ale ten v krátké době zmizí. I to je riziko povolání.

Ze zisku navíc platí třeba benzín na cestu za zákazníkem a náklady na nájem obchodu. I to se samozřejmě promítá do rozdílu mezi cenou výkupní a prodejní.

Stejná hračka, různé ceny

Někdy se stává, že vidíte dvě skoro stejné hračky, ale cena se liší třeba o deset tisíc. A tady je dobré vědět několik věcí.

Josef Jelínek, sběratel a obchodník | Blesk/Karel Kopáč

O ceně hračky zásadně rozhoduje její stav. Za rozbitý, nefunkční vrak bez součástek samozřejmě dostanete jenom zlomek toho, co za autíčko, které vypadá, jako by ho někdo přinesl z obchodu. Různou cenu mají také varianty. Stačí třeba jiná barva karoserie, nebo jiné disky kol a hodnota vyskočí o tisíce. A na škodu není ani původní obal. „Krabice hrají v ceně taky roli, ale ne každý sběratel na nich trvá. Jednak je musí skladovat a jednak ony občas smrdí zatuchlinou, jak to leželo někde na půdě,“ upřesnil obchodník.

Ani vrak ale podle sběratelů do popelnice nepatří. Moc na něm nevyděláte, to je pravda, ale vám může být dobrá každá koruna a sběratelům zase každé kolečko, které se podaří zachránit.

Určitě se nesnažte staré hračky opravit nebo jejich vzhled vylepšit. Odborník to pozná a hned srazí cenu podstatně dolů. „Napadeno domácím kutilem“ jsou slova, která žádný sběratel nechce slyšet. Všechny nové nátěry, fleky od vteřinového lepidla a další zásahy nadělaly na starých hračkách možná větší škody, než nezbedné děti.

Jestli chcete vědět, za kolik se nejžádanější hračky dneska prodávají, listujte dál článkem. Připravili jsme pro vás odborníkem okomentovaný katalog.