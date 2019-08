Ryby

Občas se chováte jako malé děti a jste rozpolcení. To na vás partner nemůže vystát. Snažte se uklidnit, protože hrozí i hádky. Nebude to žádná hrůza, ale dojde na ně. Období klidu a pohody se pomalu blíží ke svému konci. Naberte energie, co vám síly stačí.