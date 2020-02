Za necelé dva měsíce zavřeli kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce dvacet večerek, obchodů, ale i bister a restaurací. Ty byly často plné myších výkalů a špíny. Někde prodejci tolerovali třeba i plíseň. Šokující jsou fotografie, které inspektoři pořídili v kutnohorské pekárně. Zavřeli ale také restauraci v Mariánských Lázních, kde hosté na první pohled zřejmě nemohli nic poznat.

Zanedbané prostory kuchyně, špinavé sklady, plesnivé zdi a všude spousta myšího trusu. Toho viděli pracovníci potravinářské inspekce za posledních 40 dnů víc než dost. Tentokrát častěji než kdy dřív našli v obchodech i mrtvé krysy. Ty se objevily nejen ve večerkách, ale i v restauraci či pekárně.

Za zmíněné prohřešky dávají inspektoři desetitisícové, ale i statisícové pokuty. U velkých obchodních řetězců můžou jít sankce až do milionů.

Většina obchodníků se po uzavření provozovny snaží chyby napravit, povolá deratizátora a udělá generální úklid. Inspekce pak povolí obchod znovu otevřít. Některé ale zůstanou zavřené na trvalo.

Asijská bistra v Česku se zlepšila, říká inspektor. Za odhalené „hnusy“ dostává bonusy?

Častou příčinou problémů je to, že provozovna není zabezpečená proti pronikání škůdců. Stačí škvíra u dveří a myši vniknou téměř kamkoliv. „Myš se může dostat do každé provozovny, vždy jen záleží na provozovateli, jaká opatření přijal k tomu, aby se tak nestalo, či jak minimalizoval pravděpodobnost, že se myš či jiní škůdci dostanou do prostor, kde se manipuluje s potravinami,“ potvrdil Blesk Zprávám inspektor s pětiletou praxí Pavel Haas.

Inspektoři vždy svoji práci dokumentují a pořizují fotografie toho, v jakém stavu obchod našli. Tentokrát hříšníky objevili v deseti krajích. Na konkrétní problémové provozovny se můžete podívat na dalších stránkách. Ve fotogalerii najdete snímky, které kontroloři přímo na zmíněných místech pořídili.