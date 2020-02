„Dnes je to pět let, co mě zachránili na neurochirurgickém JIP Homolka,“ napsala Petra Paroubková ve středu pod fotografii svíček, aby pokračovala: „Jsem neskonale vděčná, že jedné úžasné holčičce zůstala máma.“

Petra Paroubková prodělala před pěti lety mozkovou příhodu. Vyskytlo se u ní krvácení do mozku a jen málo pacientů má štěstí, že přežije.

„Stalo se to u manžela v kanceláři. Přijela jsem s dcerou a čekala na učitelku angličtiny. Pak se mi v hlavě najednou stala exploze, udělalo se mi špatně od žaludku a začala tuhnout šíje,“ svěřila se v rozhovoru pro Revue iDnes.

Na JIP strávila dva týdny, poté přestala pracovat a stala se na plný úvazek ženou v domácnosti.

Petra Paroubková zavzpomínala na svém instagramu, jak před pěti lety prodělala mozkovou příhodu. | Instragram Petry Paroubkové

Výpadky paměti

Přiznala, že od té doby se vše změnilo. „Mám jiné priority, srovnala jsem si život a žiji ho trošku jinak. Myslím si, že to je důležité. Tato zdravotní komplikace byla nejen pro mne hodně nečekaná. Ale občas se to prý lidem mého věku stává. Teď, když jsem unavená, odpočívám, to se nedá jinak dělat,“ řekla Petra Paroubková.

S následky mozkové příhody pak dlouho bojovala, svěřila se, že trpěla krátkodobými výpadky paměti a první tři měsíce po příhodě byla velmi unavená.

„Žiju normálním životem, akorát můj mozek zestárl. Cítím se na třicet, ale mozek mám jako pětapadesátiletí. Mám výpadky krátkodobé paměti. Ze začátku jsem z toho byla špatná, ale už jsem si zvykla a mé okolí snad taky,“ svěřila se Petra pro Blesk v talk show Markéta dráždí celebrity.

A jak že se výpadky projevovaly? „Třeba během jednoho dne zavolám kamarádce čtyřikrát stejnou věc, popletu si dny a časy schůzek. Takže buď přijdu o pár hodin, ale i o týden dřív, nebo později. Hodně se mi pletou čísla,“ vysvětlovala Paroubková.