Počty nakažených koronavirem raketově rostou a s tím i obavy zdravotníků po celém světě. Nemocných na pevninské Číně je už dokonce více, než při epidemii SARS před 17 let. Aktuálně hlásí čínské úřady více než 9600 nemocných a 213 mrtvých. Britský The Sun však však varuje, že situace může být mnohem horší. V Číně má údajně docházet k tajným kremacím obětí, nezahrnutých do statistik.

Aktuální údaje o počtu mrtvých a nakažených - ostatně jako každý den - poskytla v pátek čínská národní zdravotnická komise (NHC). Od úterý jde o značný nárůst.

Na nový koronavirus v Číně zahynulo do čtvrtka již 213 osob a 9692 osob se nakazilo. Zasaženy byly již všechny čínské provincie. Světová zdravotnická organizace (WHO) pak vyhlásila globální stav zdravotnické nouze.

Nemoc byla rozšířena do celkem 20 zemí světa včetně Číny. Na interaktivní mapu všech postižených oblastí se můžete podívat zde.

Zatímco český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvádí, že není důvod Číně nevěřit, v zahraničním tisku se objevují znatelné obavy o pravost oficiálních údajů. Čína tajně zpopelňuje těla, což naznačuje, že oficiální počet obětí koronavirů je „příliš nízký“, varuje podle britského The Sun nová a značně znepokojivá zprávy.

Mapa výskytu nákazy koronavirem k 29.1.2020. | John Hopkins University

Tajné čínské kremace?

I Britové se pozastavují nad vzestupem počtu mrtvých v průběhu tohoto týdne, nicméně podle The Sun „vznikly pochybnosti o oficiálním počtu obětí“. A to i v samotné Číně. „V odvážném tvrzení se čínský zpravodajský kanál Initium domnívá, že čínské úřady tajně zpopelňovaly těla,“ upozorňuje čínsky psaný web.

Z čeho vychází? Údajně z rozhovorů s lidmi, kteří pracují v kremačních centrech přímo v ohnisku nákazy Wu-chanu. „Těla sem byla posílána přímo z nemocnic, aby byla řádné identifikována a přidána do oficiálního záznamu,“ tvrdí šokující zpráva.

„Existují důvody zůstat skeptický ohledně toho, co Čína sdílí se světem. Protože zatímco v některých věcech spojených s koronavirem jsou (v Číně) mnohem transparentnější, pokračují i nadále v povrchním a nespolehlivém informování v jiných aspektech,“ upozorňuje William Yang, korespodent DW News East Asia.

Reportérka ČT: Cenzura maže kritiky. Situace bude patrně horší

V podobném duchu přitom v živém vstupu z Hongkongu vystoupila na ČT24 i reportérka České televize v této oblasti Barbora Šámalová. Nezvykle s černou rouškou s respirátorem přes ústa.

„Počty nakažených ale pravděpodobně budou daleko vyšší, vědci se domnívají, že to v tuto chvíli budou deseti tisíce, protože o mnohých se prostě ještě neví, nebo jim nebyly provedeny testy, nebo se u nich neprojevily akutní příznaky,“ uvedla zpravodajka a upozornila, že Čína cenzuruje sociální sítě a situace v nemocnicích je zoufalá.

„Samozřejmě ty informace cenzura velmi důkladně maže, takže ty kritické výroky, které si třeba i stěžují na počínání úřadů nebo lamentují na čínskou vládu, ať už na vládu ve Wu-chanu, nebo centrální vládu, cenzura usilovně maže,“ říká reportérka ve vstupu na ČT24.

Zpravodajka ČT Barbora Šámalová: Kvůli koronaviru s rouškou před kamerou (29.1.2020) | Reprofoto ČT24

„Pronikají jednak informace o konkrétních případech lidí, kteří si stěžují na to, že s rodinnými příslušníky v horečkách, někteří třeba i kašlou krev, už celé dny obcházejí nemocnice a nemohou dostat lůžka, nikde je nechtějí přijmout. Stěžují si na to, že jim nechtějí provést testy na koronavirus. Ono nedávno vyšlo najevo, že to bylo zpočátku dané tím, že nemocnice ty testy neměly a musely vzorky posílat do Pekingu, takže se pět dnů čekalo na výsledek. Proto také byly zpočátku počty potvrzených případů daleko nižší než teď. Teď už údajně je testů více, ale podle všeho jich nebude dostatek,“ uvedla reportérka Barbora Šámalová na ČT24.

Upozorňuje také na to, že někteří lidé se ani nedostanou na čekací listiny kvůli provedení testů, a to kvůli přísné čínské byrokracii na řadě úrovní.

WHO: Nejde o vyjádření nedůvěry

V ohnisku nákazy Wu-chanu narychlo Číňané staví novou nemocnici. Rozsah opatření v 11milionovém městě, stejně jako další znepokojující zprávy o údajných tělech mrtvých pacientů, povalujících se ve stávajících nemocnicích na chodbách, vzbudily pochybnosti, zda rozsah epidemie v komunistické Číně, která nadále důsledně filtruje informace do světa a cenzuruje sociální sítě.

Podle WHO, která vyhlásila globální stav nouze, panují obavy o šíření koronaviru do zemí se slabšími zdravotnickými systémy, je třeba urychlit vývoj vakcín, léků i diagnostiky a bojovat proti šíření fám i dezinformací. A jak podotkl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, nejde o vyjádření nedůvěry vůči Číně. Její snahy naopak ocenil.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vysvětloval, proč Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální stav nouze kvůli koronaviru (30.1.2020) | Reuters

Nakažená Češka

Co se týče Evropy, nákazu hlásí Německo, Francie a Čína. U našich sousedů byl prvním nakaženým 33letý Němec, jenž se pravděpodobně infikoval od Číňanky ze Šanghaje, která se v bavorské firmě, kde muž pracuje, účastnila 21. ledna školení. V úterý Německo oznámilo další tři případy, všichni nakažení pracují pro stejnou bavorskou firmu.

Podle informací Blesku se tohoto školení účastnila i Češka z Liberecka, která je kvůli tomu v domácí karanténě. Na výsledek vyšetření se čeká.

Nejvíce nakažených mimo Čínu? Thajsko

Nejvíc případů nákazy v zahraničí má Thajsko. A asijská země ve středu oznámila, že začne prověřovat zdravotní stav všech zaměstnanců cestovního ruchu. „Musíme monitorovat všechny zaměstnance, kteří při své práci přicházejí do kontaktu se zahraničními turisty, zejména čínskými,“ řekl zástupce ředitele thajského úřadu pro kontrolu nemocí. Testy se proto budou týkat průvodců a lidí, kteří organizují příjezd turistů do země.

V Česku se prověřovala podezření u několika Čechů, kteří se nedávno vrátili z Číny, a několika zahraničních turistů, většinou Číňanů. Kromě Prahy to bylo také ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, Českých Budějovicích a v Pardubicích. Tam prověřovali muže z Orlickoústecka, který přijel z Mexika.

Vývoj počtu nemocných dle čínských úřadů:

20. ledna: 278 nakažených, 4 mrtví

21. ledna: 326 nakažených, 6 mrtvých

22. ledna: 547 nakažených, 8 mrtvých

23. ledna: 639 nakažených, 14 mrtvých

24. ledna: 916 nakažených, 25 mrtvých

25. ledna: 2000 nakažených, 40 mrtvých

26. ledna: 2700 nakažených, 57 mrtvých

27. ledna: 4400 nakažených, 64 mrtvých

28. ledna: 5970 nakažených, 87 mrtvých

29. ledna: 6057 nakažených, 132 mrtvých

30. ledna: 7800 nakažených, 170 mrtvých

31. ledna: 9692 nakažených, 213 obětí