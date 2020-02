Tomáš vzpomíná, jak začal ve 24 letech pracovat v nadnárodní společnosti, kde byla práce velmi náročná.

„Zejména psychicky, protože jsem byl šikanován manažerkou. Nazývala mě “jenom další blbou buznou“, svěřil se Tomáš Blesk Zprávám. Po dvou letech práce začal pociťovat extrémní únavu.

„Začal jsem mrkat takovým způsobem, že se mi nespojovaly obrázky v hlavě, a když jsem jednou na přechodu šel místo rovně do auta, které mě málem srazilo, rozhodl jsem se jít k lékaři,“ pokračuje Tomáš.

Na pražské ambulanci nejdříve Tomáše podezřívali, že je drogově závislý. „Při světle a zvýšenému nátlaku jsem nebyl schopný komunikovat, pouze mrkat šílenou rychlostí. Čím větší byl nátlak, tím méně komunikativní a přítomný jsem byl,“ vysvětluje Tomáš. Z ambulance putoval do nemocnice putoval na neurologii.

„Tam mě znovu měli za drogově závislého. Po vyšetření CT, kde samozřejmě nic vidět nebylo, mi dali kapačku na epilepsii. Ta mě uspala, tudíž jsem přestal mrkat,“ říká Tomáš. Jenže druhý den dostal záchvat znovu, tak ho přítel odvezl do stejné nemocnice, kde znovu dostal kapačku na epilepsii.

„Vlastně nevím, u kolika lékařů jsem byl, pomohla mi až paní doktorka Bláhová z kliniky na Praze 2, která mě jako jediná poslala na všechna potřebná vyšetření. Doktorka mi pak řekla, že mám nález na mozku,“ vypráví dál mladý muž.

„Jste gay? Tak to máte HIV!“

V jedné pražské nemocnici se nejdříve domnívali, že má Tomáš nádor a poslali jej k dalšímu specialistovi.

„Když jsem lékaři sdělil, že jsem gay, jeho okamžitá reakce zněla: „tak to máte HIV.“ Byl jsem si samozřejmě jistý, že nemám, protože chodím na testy, ale jeho přístup mě rozhodil.“ svěřuje se Tomáš.

Den před vyšetřením mozkomíšního mozku měl Tomáš takový stres, že omdlel.

„Přítel je z toho zážitku dodnes vyděšený, když mi vyprávěl, jak jsem ležel na zemi, nekomunikoval a z úst mi tekla krev. Při pádu jsem se totiž kousl, což on nevěděl a myslel si, že jsem zemřel,“ vzpomíná Tomáš. Ještě hůře se mu vzpomíná na vyšetření mozkomíšního mozku.

„Nejhorší a nejbolestivější vyšetření v životě. Po dvou dnech mě pustili domů, ale 14 dní jsem měl takové bolesti hlavy, že jsem nemohl ani chodit, jen jsem ležel,“ dodává Tomáš.

Nemoc jako nový začátek

Útrapy skončily asi půl roku po první atace. Tomáše léčili kortikoidy a postupně přešel na biologickou léčbu.

„Ze začátku jsem změnil stravování, životní styl. Poté jsem začal kompletně jinak přemýšlet, začal jsem říkat, co si vážně myslím, snažím se nestresovat se, dělat co vážně chci a myslet sám na sebe dřív než na ostatní,“ vyjmenovává Tomáš a dodává: „Je to lekce do života, bylo třeba uvědomit si, co jsem dělal špatně a jak začít znovu. Beru nemoc jako „nový začátek”“a jako plus, než jako problém a stěžovat si.“

Roztroušená skleróza je nemocí mladých lidí

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu (míchu a mozek).

Nejčastěji se projevuje střídáním období s příznaky (tzv. atakami) a bez příznaků. Potíž je především v tom, že projevy RS jsou u každého pacienta individuální a průběh onemocnění tak nelze předpovědět.

Roztroušenou sklerózou trpí celosvětově asi 2,5 milionu nemocných, především žen. V České republice je přibližně 18 tisíc pacientů a jejich počet konstantně narůstá. Často se jedná o lidi v produktivním věku, kteří začínají profesní kariéru, zakládají rodinu a měli by být na vrcholu sil.

Příčina RS: není zcela objasněna, pravděpodobně genetické odlišnosti, infekce virem Epstein Barrové, nedostatek vitamínu D, složení mikrobiomu atp. Negativní vliv má kouření, stres a nesprávná životospráva.

Následky RS: zcela individuální, často únava, poruchy citlivosti, poruchy zraku a soustředění, zhoršení paměti, obrna končetin, závratě, chronické bolesti, inkontinence, invalidita atd.