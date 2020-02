Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě varuje před cestou do Venezuely. V zemi panuje velmi riziková bezpečnostní situace. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) upozornilo, že se ve Venezuele zhroutil zdravotní systém. Obyvatele sužuje nedostatek potravin, vody, léků a zdravotnických potřeb. V zemi navíc zuří epidemie infekčních nemocí. Pokud by se do Venezuely dostala nákaza koronavirem, vypukla by pandemie. Blesk Zprávy se zeptaly odborníka, zda může podobný kolaps zdravotnictví nastat i u nás.

Ve Venezuele už delší dobu panuje napjatá politická situace. Ve větších městech se konají demonstrace s rizikem střetu s bezpečnostními složkami státu či lidovými milicemi.

Špatná bezpečnostní situace je podle Ministerstva zahraničních věcí ČR v hlavním městě Caracasu, kde hrozí střet mezi jednotlivými vojenskými či polovojenskými skupinami či zásahy proti manifestujícím.

Strach českých dovolenkářů: Koronavirus? Zaostáváme hlavně v očkování, varuje lékař

Celková situace se už promítla do zdravotnického systému, který zcela zkolaboval. Podle CDC je v zemi nedostatek potravin vody, elektřiny, léků a zdravotnických potřeb, což přispívá k prohlubování humanitární krize.

Na většině území není dostupná odpovídající zdravotní péče a navíc ve Venezuele probíhají epidemie infekčních nemocí.

V posledním roce bylo hlášeno v 9 státech Venezuely více jak 1000 potvrzených případů spalniček , z toho více jak 50 úmrtí.

, z toho více jak 50 úmrtí. V posledních dvou letech bylo ve 22 státech hlášeno více jak 1600 suspektních případů onemocnění záškrtem , z toho více jak 140 úmrtí.

, z toho více jak 140 úmrtí. V roce 2017 bylo hlášeno více jak 400 000 případů malárie.

Potřebuju naoko naočkovat dceru, platím zlatem! Rodiče shánějí falešná razítka pro neočkované děti

Lékaři z Venezuely utekli

Země se potýká s hyperinflací, hodnota peněz, resp. množství toho, co je za ně možné nakoupit, rychle klesá. Minimální mzda už nepokryje ani 5 % potravinových nároků.

„Oslabení imunitního systému, které se projevují nejdříve u dětí, jejichž organismus se vyvíjí. To je projevuje i náchylností k infekcím a jejich těžším průběhem. Selhávající ekonomika způsobuje nedostatek vakcín a léků, proočkovanost populace klesá a následkem jsou rozsáhlé epidemie,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy epidemiolog Rastislav Maďar.

„Kolabující systém totiž ztrácí schopnost nejen mapovat přesnou aktuální situaci, ale i bojovat proti epidemiím - realizovat preventivní a represivní opatření v ohnisku nákazy, izolovat nemocné či nařizovat karanténu u kontaktů, očkovat a poskytovat zdarma antibiotika nebo antimalarika,“ dodává odborník.

To vše je způsobené materiálním, ale i personálním nedostatkem. Venezuelu za poslední období opustily miliony obyvatel, včetně kvalifikovaných zdravotníků.

Smrtící virus ONLINE: Líbánky hrůzy. Ženich se nakazil na výletní lodi koronavirem

Koronavirus by mohl způsobit pandemii

Ve Venezuele ani v sousední Kolumbii se zatím žádný nakažený koronavirem nepotvrdil. Jak uvedl portál Bogota Post, kolumbijští odborníci ví, že je sousední Venezuela kvůli krizi nejen ve zdravotnictví velmi zranitelná, co se týče koronaviru.

Do Kolumbie navíc proudí řada Venezuelanů, a pokud by se nákaza v zemi objevila, mohla by vypuknout pandemie. Proto už nyní Kolumbie zvažuje opatření na hranicích, aby zabránila šíření případné nákazy.

Děsivé záběry: Vojáci najížděli do lidí. Ve Venezuele zemřeli 4 lidé včetně mladé ženy

V zemi neseženete mýdlo nebo toaletní papír

Za kolaps zdravotnictví může více okolností: Podvyživená a tím pádem oslabená populace s nedostatkem finančních prostředků na základní fungování, problémem může být i sehnat mýdlo nebo toaletní papír, dále je to snížená schopnost země zajistit prevenci šíření nákaz na svém území. „Když už lidé onemocní, nemusí být možné dostat se k adekvátní léčbě,“ doplňuje Maďar.

Může se to stát i v Česku?

Podle Maďara má Česko jeden z nejlepších zdravotních systémů na světě. Podobná situace u nás tedy nehrozí. Zasáhnout nás ale může epidemie spalniček.

„U nás jsou poměrně velké skupiny neočkovaných dětí a neimunních dospělých, a tak je to jen otázkou náhody. Stačí jeden nakažený člověk z rizikové země, např. z Ukrajiny, kterého potkají. Může to být cizinec, ale i český cestovatel. Potom už se to může šířit výlučně v domácí populaci. Spalničky jsou v Česku nemocí hlavně chladné sezóny a jara, uvidíme, co nám následující týdny přinesou,“ říká Maďar.

Hodláte cestovat do Venezuely? Nezapomeňte na tato doporučení

V případě nezbytnosti cestování do Venezuely navštivte před plánovanou cestou některé z očkovacích center a center cestovní medicíny minimálně 6 týdnů před odjezdem a s sebou si vezměte dobře vybavenou cestovní lékárničku , včetně antibiotik a antimalarik. „Léky proti malárii či např. vakcínu proti vzteklině , která jako jediná dokáže po pokousání zvířetem zabránit přechodu viru do mozku, během smrtelného průběhu infekce by ji totiž na místě v případě potřeby nemusel cestovatel sehnat,“ upozorňuje epideomiolog.

a center cestovní medicíny minimálně 6 týdnů před odjezdem a s sebou si vezměte dobře , včetně antibiotik a antimalarik. , která jako jediná dokáže po pokousání zvířetem zabránit přechodu viru do mozku, během smrtelného průběhu infekce by ji totiž na místě v případě potřeby nemusel cestovatel sehnat,“ upozorňuje epideomiolog. Dostatečně se pojistěte a zaregistrujte se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) - https://drozd.mzv.cz/

(Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) - https://drozd.mzv.cz/ Připravte se na možné běžně neočekávané situace – zejména je nutné mít kopie itineráře cesty, kontakt na blízké osoby, kopie cestovních dokladů a karet mít u blízké osoby doma pro případ ztráty, kontakt na zastupitelský úřad ČR atd.

Podívejte se, jak to vypadá poslední rok ve Venezuele: