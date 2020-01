Myslivci dnes v areálu Jaderné elektrárny Temelín odchytili 21 zajíců. Zvířata následně pustili do volné přírody. Zajícům se v areálu jaderné elektrárny daří, protože zde postrádají přirozené predátory. Šlo o šestý odchyt zajíců v Temelíně od roku 2006. Celkem tak myslivci vypustili z areálu elektrárny do volné přírody více než sto těchto zvířat. ČTK to řekl mluvčí Temelína Marek Sviták.