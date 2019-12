Česko oficiálně zažívá mráz. A situace ve čtvrtek nebude jiná. Teploty se přes den budou držet kolem nuly, v noci místy klesnou až na -7 stupňů Celsia. Naštěstí je v Česku jen málo lidí, kteří by byli tak chudí, že by si ani nezatopili. Na nedostatek tepla si stěžuje pouze 2,7 procenta obyvatel. Kvůli ušetření vypínají radiátory především matky samoživitelky s nižšími příjmy. Vyplývá to z dat projektu Evropa v datech. Ten na základě šetření evropských statistických úřadů EU-SILC rovněž odhalil, jak jsou na tom Češi v evropském srovnání.