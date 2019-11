Mapa pokrytí České republiky internetem: Jak je na tom vaše adresa?

Interaktivní mapa pokrytí nyní nabízí uživatelům několik novinek. Tou nejzásadnější je zobrazení přesné polohy jednotlivých uličních rozvaděčů DSLAMů, které mají zrychlení v dané lokalitě na svědomí.

Lidé, kteří mají rádi různá data a statistiky, jistě ocení možnost prohlédnout si přehlednou historii zrychlování v pevné síti CETIN na celém území republiky od roku 2016 až do současnosti. A to vše v nové atraktivní grafice. Cílem těchto novinek je přinést návštěvníkům webu ještě více informací a zároveň jim zajistit co největší uživatelský komfort při jejich prohlížení. „Vyslyšeli jsme stále častější přání, abychom ukázali polohu našich DSLAMů. Zároveň jsme se rozhodli vytvořit novou mapu pokrytí, s níž se bude na všech typech zařízení ještě lépe pracovat,“ řekla k nové mapě manažerka projektu Kamila Dunděrová.

Stávající novinky nejsou ani zdaleka posledním vylepšením, které na návštěvníky webu zrychlujemecesko.cz letos čeká. Ještě do konce tohoto roku se stránky rozšíří o další dvě nové funkce. Uživatelé se mohou těšit na nezávislou aplikaci pro měření aktuální rychlosti připojení na IP adrese daného zařízení a na kalkulačku, která jim vypočítá žádoucí rychlost připojení odpovídající potřebám jejich konkrétní domácnosti. To vše opět v moderní a uživatelsky příjemné grafické podobě.