„Když mi bylo padesát, dostal jsem chřipku, které jsem se nemohl zbavit. Testy u mě prokázaly zvýšenou hladinu cukru. Vysoké hodnoty se naštěstí dlouhodobě nepotvrdily, ale to netrvalo dlouho,“ svěřuje se Karel. Po dalších dvou letech se situace opakovala. To už ale Karel cítil typické příznaky diabetu, jako např. větší žízeň.

Lékaři mu potvrdili diabetes 2. typu a nyní už se léčí osmým rokem. „Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych mohl dostat cukrovku, ale z hlediska svýho životního stylu jsem to mohl i předpokládat. Měl jsem nadváhu, stres, občas flám, jezdil jsem na motorce a jezdím do dneška, takže sport jak kdy a taky jsem kouřil,“ přiznal se Karel Blesk Zprávám.

Nejdříve si Karel píchal inzulín, nyní dostal nové léky, které si chválí. „Diabetes mě neomezuje, samozřejmě, je to otrava, že na to člověk musí myslet a brát ráno a večer léky. Co se týče jídla, tak občas hřeším, na druhou stranu nový lék mi pomáhá v tom, že nemám takovou chuť a dokonce jsem i zhubl,“ pochvaluje si Karel, který je stále aktivním motorkářem. Nedávno měl nehodu a zranil si kotník, proto nemohl příliš sportovat. V takových chvílích, když se nehýbe, tak se jeho cukrovka zhoršuje.

Podívejte se na příběh pana Karla:

Video Karel má cukrovku II. typu - Andrea Ulagová, Blesk

Cukrovka je ze stresu

Karel je advokát a přiznává, že jeho zaměstnání je velmi stresové. I to byl důvod, proč se u něj cukrovka objevila.

„Stres z principu zvyšuje hladinu cukru, protože stresové hormony vedou ke zvýšení hladiny a pokud je stres dlouhodobý, tak hladinu zvyšuje a stres často řešíme jídlem, což taky cukru neprospívá, takže ano, stres je velmi významný rizikový faktor,“ potvrdil Blesk Zprávám diabetolog Marin Haluzík.

Podle něj není pravda, že cukrovku dostanete, pokud konzumujete příliš sladkostí.

„Rozhoduje, jestli se stanete obézním a pokud to bude z toho, že si dáváte např. klobásky, tučné maso nebo sladkosti, nerozhoduje, dá se říci, že cukrovka nemusí s nadměrnou konzumací cukru souviset,“ vysvětluje lékař.

Cukrovka zkrátí život o 5 až 7 let

Ve světě i v Česku stoupá počet pacientů s cukrovkou II. typu, což je cukrovka spojená s obezitou a nižší fyzickou aktivitou. „V Česku má cukrovku 9 % dospělé populace, je to jedna z nejvýznamnějších civilizačních chorob a ta tendence je jednoznačně vzestupná, stejně jako stoupá výskyt obezity,“ uvádí Haluzík.

„Historicky česká kuchyně není příliš zdravá a pokud se to kombinuje s tím, že máme málo fyzické aktivity, málo chodíme pěšky, tak dochází k tomu, že to vede k obezitě a ta zvyšuje riziko onemocnění diabetem. Také je problém, že se zvyšuje obezita u dětí,“ upozorňuje odborník.

Cukrovka zvyšuje riziko srdečního selhání i ledvin, kdo diabetes správně neléčí, má 3x větší riziko smrti z kardiovaskulárních příčin než zdravý člověk. Špatně léčená cukrovka vám zkrátí život o 5 až 7 let.

Pomoci mohou nové léky, ne vždy je pojišťovna hradí

Nové léky GLP-1 zlepšují stav „cukrovkářů“ a snižují hmotnost a snižují krevní tlak a snižují hladinu tuků. „S pojišťovnou je to komplikované, protože abychom lék mohli předepsat v plné úhradě, musí mít pacient diabetes II. typu a k tomu musí mít špatně léčenou cukrovku. Svým způsobem pacientům, kteří se více snaží a jsou lépe zaléčeni, ten lék na pojišťovnu předepsat nemůžeme a v podstatě by si ho musel sám hradit, ale stojí to několik tisíc měsíčně,“ vysvětluje Haluzík.

Podívejte se na rozhovor s diabetologem:

Video Cukrovka může být ze stresu, varuje lékař. - Andrea Ulagová, Blesk

Jak hormon GLP-1 funguje?

Hormon GLP-1 zvyšuje tvorbu inzulinu tím, že slinivce břišní signalizuje, aby ho vytvářela. Inzulin potom pomáhá udržovat hladinu cukru v krvi tím, že odvádí cukr z krevního oběhu k buňkám. Tam je ukládán, nebo použit jako zdroj energie. GLP-1 také pomáhá zastavit uvolňování cukru z jater do krevního oběhu v době, kdy to není nutné.

