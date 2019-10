Nikdy se nevzdávej bez boje. Slibuj jen to, co chceš splnit. Po vaší návštěvě vždy omládnu. To jsou ukázky vzkazů, které napsali čeští senioři v rámci projektu Dopis vnoučeti svým i fiktivním potomkům. Poselství mladé generaci představila tento týden mezinárodní konference v Praze organizovaná projektem SenSen (Senzační senioři).