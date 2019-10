Do burčáku přidávají cukr nebo vodu, nebo ho dělají z hroznů dovezených ze zahraničí. Na takové podvodníky si uprostřed sezóny došlápla inspekce. Nejvíc jich odhalila na Moravě, dva se objevili i ve Středočeském kraji. Kromě kontroly dokladů a označení se inspektoři zaměřili hlavně na ředění burčáku vodou nebo na nadlimitní obohacení moštu cukrem. U červeného burčáku se navíc kontroluje i přítomnost barviv.

Každý, kdo prodává burčák, se musí prokázat ověřenými údaji o botanickém původu suroviny a geografickém původu hroznů. To je totiž ze zákona hlavní kritérium. „Částečně zkvašený hroznový mošt smí být nabízen ke spotřebě pod označením burčák, jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky,“ stojí ve vinařském zákoně.

Kvalitu poznáte na první pohled

I přesto, že prodavači nabízí obvykle ochutnávky, při nákupu u stánku mnohdy není ani nutné se napít, abyste poznali, že je něco špatně. „V první řadě je potřeba se hned podívat na barvu burčáku. Ta prozradí nejvíc. Musí být velice světlá, béžová, skoro až do bílé jako mléko,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy Zbyněk Hřebačka z vinařství v obci Hlohovec na jižní Moravě. Objevují se však i burčáky žluté, až do hněda, které jsou jasnou známkou toho, že nejde o kvalitní nápoj.

„Po napití by měla být cítit svěžest. Pozor na to, když cítíte jablka, nemusejí tam ve skutečnosti ani být, ale chuť jim podobná prozrazuje, že je burčák starý a špatný nebo prostě pančovaný,“ upozornil vinař Hřebačka. Čerstvý burčák by měl navíc působit našlehaně a měl by být mírně perlivý.

Prohřešek, kterého se obchodníci často dopouští, zákazník ani nedokáže odhalit. „V podstatě jde o stejný nápoj, jsou to zkvašené hrozny, ale spotřebitel musí vědět, že burčák je jenom z těch našich hroznů, českých, moravských a zbytek je z dovozu. Obchodníci často udávají, že jde o moravský burčák a přitom je to třeba z Itálie,“ říká vinař z jižní Moravy.

Pravý burčák se smí prodávat ještě měsíc a půl. Zákon vymezuje sezónu na dobu mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny. „Osobně tomu dávám teď ještě čtrnáct dnů, pak už u nás burčák letos bude končit,“ dodává Hřebačka.

Podívejte se, u kterých prodávajících Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila chyby. Ze 44 kontrol neprošlo pět vzorků. Kontroly burčáku mohou pokračovat až do konce listopadu.