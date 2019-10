Na trh vstupuje nový produkt, díky němuž už nebudete potřebovat skleničky, abyste si vychutnali svůj oblíbený nápoj. Český barman Alex Kratěna přišel s kapslemi, které jsou naplněny whisky! U Američanů a Britů se však výrobek nesetkal s nadšením, ba naopak. Lidé se obávají, že by to mohlo být zdraví nebezpečné a ve Skotsku dokonce žádají premiéra, ať produkt stáhne z prodeje.

Všichni známe kapsle, které jsou naplněné pracím práškem. Ovšem nyní se na trhu objevily kapsle, které jsou naplněné alkoholem! Díky nim už nebudete potřebovat skleničky, abyste si dali svého oblíbeného panáka znamenité whisky!

S unikátním výrobkem přišel český barman Alex Kratěna, který je podle magazínu The Forbes druhým nejvlivnějším barmanem na světě, ve spolupráci se skotskou palírnou whisky The Glenlivet. Lihovar, který má ve Skotsku tradici dlouhou 195 let, zveřejnil na twitteru video, v němž nový produkt uvádí. „Žádný led. Žádné míchadlo. Žádná sklenice. Předefinovali jsme, jak whisky může být vychutnána. Představujeme The Glenlivet kapslovou kolekci,“ stojí v příspěvku.

Kuriózní reklamace dovolených: Velké porce mařily hubnutí, na pláži byli útoční krabi

Mnoho uživatelů internetu se ptá, jak se whisky v kapslích konzumuje. Podle společnosti je obal vyroben z mořských řas, tudíž stačí vložit kapsli do úst a pomalu skousnout. „Kapsle prasknou ve vašich ústech a okamžitě si užijete chuť,“ stojí ve videu s tím, že kapsle pak polknete.

„Když je vložíte do úst a pomalu je přitlačíte k patru, dostanete všechnu chuť,“ řekl několikrát oceněný barman Kratěna pro americký deník The Washington Post.

Chlap nechtěl jít na rande, vymyslel si smrtelnou nehodu! Výjezd za 50 tisíc byl zbytečný

Lidem však kapsle naplněné alkoholem připomněly neblahou výzvu, kdy mládež polykala kapsle na praní. Několik náctiletých muselo být hospitalizováno. Kratěna však uvádí, že podobnost s kapslemi s pracím práškem je čistě náhodná. Někteří lidé však z nápadu přesto nejsou vůbec nadšeni. Nejvíc protestů probíhá ve Skotsku, kde dokonce lidé požadují, aby byl výrobek stažen.

„Proboha, to ne,“ zareagoval na video skotský herec Sam Heughan, který se chystá otevřít svou vlastní palírnu whisky. „Pere to také? Kdo si myslí, že je tohle dobrý nápad?“ napsal uživatel twitteru John. „Je to všechno super, dokud to nepomícháte s kapslemi na praní a neskončíte s whisky nasáklým oblečením a žaludečními problémy,“ uvedl uživatel Parker na twitteru.

„Tohle je hodně špatný vtip,“ řekla novinářka Julia Macfarlaneová a obrátila se na skotského premiéra, aby zasáhl. „Tohle je ohavnost. Co se to děje. Dělejte někdo něco,“ dodala.