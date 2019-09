Autor: for -

Český vzdělávací systém má stále řadu mezer, jak přiznává i samotné ministerstvo. Učitelé se tak snaží vsunovat nové inovativní metody, které žáka naučí pochopit vyučovaný předmět do hlouby. A to i slučováním hodin, kdy vede jednu třídu více učitelů z více oborů najednou.

„Víme, že je důležité, aby si děti samotné vytvořily k předmětům vztah. Například máte Lovce mamutů, na nich se třeba učíte číst na prvním stupni a vrátíte se k tomu v šesté třídě, kdy si budujete čtenářskou samostatnost. Češtinář se k tomu vrátí, učitel výtvarné výchovy k tomu zadá komiks a dějepisář na tom postaví hodinu o pravěku,“ vysvětlil Blesk Zprávám Naske.

České školy mají dnes pestré možnosti, jak vést hodiny a spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Digitální technologie pak dávají možnosti své zkušenosti z hodin ihned předávat dál a dostávat zpětnou vazbu. „Snažíme se, aby učitelé hledali společná řešení, aby byli děti gramotné. A aby se do výuky dostávali inovativní způsoby vzdělávání,“ zmínil Naske.

Expert přidal i další příklad. „Učitelé se domluví, že žákům zadají úkol zjistit, kolik mají doma elektronických spotřebičů a jak fungují. Úkol pak musí zpracovat na počítači – vytvořit tabulky, grafy a prezentace. Během hodiny pak fyzikář hodnotí svůj obor a učitel informatiky ohodnotí právě to zpracování v tabulkách apod.,“ doplnil manažer projektu Podpora učitelů, který se snaží podobné inovativní nápady sdružovat a předávat dál. Učitelé pak sledují, jak podobný styl výuky žáky zaujal a ptají se jich na názor.

Typické ilustrace z Lovci mamutů: Kdo se na tom učil číst, jistě je jen tak nezapomene | Lovci mamutů/Zdeněk Burian

Pokusy zapojit děti do plánování hodin, i když nepřímo, souvisí s tím, že u žáků a studentů klesá gramotnost. České děti sice umí číst, psát a počítat, nevěnují se ale následně tématům do hloubky. Učitel Jan Juříček zmínil, že učiva je stále více a je potřeba tak změnit koncept výuky. Jedním z řešení by mohlo být právě i spojování předmětů, aby si děti dokázaly představit souvislosti.

„Praktická zkušenost je i taková, že jsou na 30 i více žáků najednou dva učitelé a ti učitelé společně plánují výuku. Je to super, že se pak spojí nápady a realizace je tandemová a donutí to opravdu reagovat na aktuální potřeby žáků,“ dodal Juříček.

Učitel, který se nezdráhá rozdělit si hodinu s jiným učitelem Jan Juříček a ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn. | Blesk - Nikola Forejtová

„Všechny předměty jsou důležité, ale když neporozumíme psanému textu, tak se nám to přenese do normálního života a do ostatních předmětů. Nerozumíme třeba zadání ve fyzice nebo matematice,“ připojil učitel, který už si zvykl i na ty hodiny, které má společně se svým kolegou.

Čeština patří mezi nejméně oblíbené předměty

Podle statistiky je právě Čeština dlouhodobě jeden z nejmíň oblíbených předmětů. Loni se umístila na žebříčku na druhém místě, přičemž 12 procent oslových dětí by ji úplně zrušilo. Vůbec nejméně oblíbeným učivem bylo to, které se týká matematiky.

Sám Juříček se účastní hodin, které plánuje s učitelem z jiného oboru a hodina má pak podle něj úplně jinou dynamiku a je zábavnější. Děti pak hodinu neukončí zaklapnutím učebnice.

Ministerstvo: Potřebujeme metodiky

Spojování hodin není přitom v zahraničí novinkou a inovace jdou v českém školství pomalu, což uznává i ministerstvo školství. „Vnášet takové prvky do vzdělávání není nic nového. Nechceme to dělat tak, abychom připravili rámcový program a tím to haslo. Chceme podporovat učitele a chceme to šířit po regionech,“ uvedl ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn.

Na šíření inovativních programů ale potřebují školy odborníky, kteří by rozvoj školství plánovali i z tzv. metodických kabinetů. Ty slibuje ministerstvo už několik let. Jedná se o strukturované profesní společenství učitelů, kteří se podílejí na národní, krajské i oblastní úrovni inovaci školství a předmětů. Kabinety by se měly podílet na tvorbě vzdělávacího plánu a nenásilně nabízet jiné možnosti, jak předmět vyučovat.

Za katedru se možná brzy budou stavět učitelé po dvou (ilustrační foto.) | profimedia

Malé školy jsou už teď přetížené

„Prozatím máme několik aktivních kabinetů a víme, že víra řešit věci inovativně roste. Ale nelze očekávat velký posun za půl roku. Ministerstvo hlavně nechce školy nutit, chce jim jen poskytovat podporu. Třetina škol je navíc malých, kdy už teď ředitel či ředitelka dělá první poslední a to nad rámec svých povinností,“ míní Faltýn.

Podle Faltýna je sice personální krize i ve školství, ale učitelé, kteří takovýto přístup chtějí, se nyní už ve více jak 30 školách sdružují.

Najdou se i tací, kteří novinky typu slučování hodin neuznávají, podle Juříčka se sice s výrazně negativními názory nesetkávají, ale zmínil i případ, kdy už jedna učitelka kvůli takovýmto novinkám raději odešla.