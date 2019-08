Na filmu Richenze se podílí celá řada zájemců o historické rekonstrukce. „Snažíme se o co největší historickou přesnost, tedy samozřejmě v rámci rozpočtu amatérského filmu. Jako konzultanty jsme měli lidi z reenactorské obce, kteří se jednotlivým aspektům dané doby věnují,“ říká Rostislav Kindlman, poradce ve věcech dobovosti.

Každá historická tématika, ale má své meze dané poznáním naší minulosti. „Neexistuje například důkaz, že se Richenza s Jindřichem zamilovali už před její svatbou s Václavem II. Také se neví s jistotou, proč tak záhy zemřel Richenzy druhý manžel, mladý Rudolf Habsburský, nebo kdo zavraždil Václava III.,“ upozorňuje Dajčová.

Ještě méně se toho ví o mládí Jana Žižky, v té době byl totiž jedním z mnoha příslušníků chudé drobné šlechty. „Není třeba zřejmé, o které oko Žižka přišel, při studiu pramenů se píše z poloviny o pravém, z poloviny o levém,“ uvedl Jákl. Za výpravu už to ale od historických šermířů schytal. Člověk nemusí být velkým znalcem husitství, aby poznal, že zbroje a oděvy patří spíš do fantasy než do historického filmu.